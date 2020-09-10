Большой исход айтишников 3 10.09.2020, 10:15

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Фото: onliner.by

Что теперь будет с «IT-страной»?

«Айтишники — люди мобильные, они все вспорхнут и упорхнут. А страна потеряет огромное количество хороших и талантливых людей, которые могут помочь Беларуси», — говорил в интервью Onliner Павел Либер, топ-менеджер белорусского офиса EPAM и один из разработчиков платформы «Голос». Эти слова грозят стать пророческими. Некоторые IT-компании планируют как минимум временную релокацию, другие отмалчиваются, но намекают, что чемоданы упакованы. Что-то произошло в белорусском офисе «Яндекса», после чего одни сотрудники стали работать за городом, а другие, по неофициальным сведениям, вообще уехали в Россию. В офис PandaDoc заглянул Департамент финансовых расследований — в итоге против четырех сотрудников, включая директора, возбуждены уголовные дела. Престижный статус Беларуси как IT-страны серьезно пошатнулся. Onliner собрал всю информацию о ситуации в белорусской IT-отрасли.

Обыск в PandaDoc и визит в «ЯндексБел»

Основатель и генеральный директор PandaDoc Микита Микадо 12 августа в соцсетях сделал объявление: он готов финансово помочь силовикам, которые хотят уйти со службы, но опасаются остаться без денег. По данным на конец августа, было получено 594 заявки.

Утром 2 сентября в минский офис PandaDoc нагрянул ДФР. Обыск шел несколько часов, а к некоторым сотрудникам силовики приехали прямо домой. Сперва стало известно о допросе Дмитрия Рабцевича, директора компании. Позднее в отношении него, а также главного бухгалтера Юлии Шардыко, директора по продукту Виктора Кувшинова и HR-специалиста Владислава Михолапа возбудили уголовное дело по части 4 статьи 210 Уголовного кодекса. Звучит статья скверно: «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере». Наказание — от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией.

Сотрудники PandaDoc подозреваются в завладении 107 тыс. белорусских рублей (примерно $40 тыс.) из бюджета, что вылилось в ущерб государству. Все четверо на два месяца заключены под стражу.

PandaDoc опубликовала обращение, в котором заявила: «Обвинение совершенно не соответствует действительности и не имеет под собой никаких оснований». Эта компания довольно известная и крупная: ее офисы, помимо Беларуси, есть в США и на Филиппинах, она регулярно получает инвестиции. К примеру, в начале августа стало известно о привлечении PandaDoc $30 млн от венчурного фонда Microsoft, а также других не менее солидных структур. Можно предположить, что перед вливанием столь крупных сумм компанию тщательно проверяют на чистоту. PandaDoc в обращении об этом и говорит: «Вся деятельность компании велась в полном соответствии с законодательством, что подтверждается неоднократными международными аудитами и проверками».

Фото: onliner.by

До обысков в PandaDoc очень странные дела произошли в «ЯндексБел». Случилось это еще 13 августа: появились сообщения об обысках в офисе компании. Пресс-служба «Яндекса» подтвердила: «Сегодня в двух офисах „Яндекса“ в Минске прошли обыски сотрудниками, которые представились ГУБОПиК Республики Беларусь. Несколько сотрудников „Яндекса“ находились в это время в офисах. В ходе обыска никакое оборудование или документы изъяты не были. В протоколе обыска полная информация о его обосновании не представлена. По окончании обыска сотрудники „Яндекса“ не задерживались».

Зачем приезжали силовики, непонятно, однако головной офис компании определенно сделал выводы. Менее чем через две недели появилась информация, согласно которой «Яндекс» создал оперативный штаб для предоставления сотрудникам юридической помощи, а также начал вывозить некоторых людей из страны. На этот раз пресс-служба почти не прояснила ситуацию: о релокейте работников комментарий там не предоставили, упомянув лишь, что «некоторые сотрудники уехали из города».

«Мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе»

Обыски в IT-компаниях — лишь одна из трех глобальных причин, которые вызвали у сообщества много вопросов. Со второй причиной все очевидно. Действия силовиков 9—12 августа дали ясно понять: можно зарабатывать 300 рублей, а можно $3000 — это уже мелочи жизни, когда не повезло оказаться в поле зрения людей из микроавтобуса без номеров или автозака.

Фото: onliner.by

К примеру, глава IBA Group Сергей Левтеев рассказал в письме тысячам своим коллег: у сотрудников компании после освобождения обнаружились переломы, повреждения внутренних органов и гематомы. Другие IT-компании тоже сообщали о серьезных травмах своих работников. К слову, высокая организованность белорусов проявила себя и здесь: ISsoft Solutions и Gurtam выделили по $500 тыс. каждая на помощь пострадавшим в акциях, а криптобиржа Currency.com пожертвовала $100 тыс.

Более того, как утверждают пострадавшие, не все из них участвовали в массовых мероприятиях. При таких обстоятельствах высокий уровень дохода, чем славится IT-отрасль, уже не обеспечивает уверенности в завтрашнем дне и чувства безопасности за себя и близких.

Но «альфа-причина» кроется в другом. С 9 августа начались проблемы с интернетом. Кое-как поддерживать связь с миром и получать информацию в день выборов и два-три дня после них можно было лишь через VPN. Это ударило по самой возможности работать: создавать продукты, поддерживать их, быть в контакте с заказчиками и партнерами.

Сотрудники ряда компаний на условиях анонимности рассказали, что столкнулись с серьезнейшими проблемами в своей работе. Некоторых из них пришлось перевезти в зарубежные офисы — иначе под угрозой оказался бы бизнес и самой компании, и ее партнеров. Крупный резидент ПВТ сообщил Onliner: «С нами работает в буквальном смысле весь мир, „положить“ производимое нами ПО даже на час — огромная проблема и для нас, и для бизнесов из самых разных стран». Мессенджер Viber, одна из первых жемчужин белорусского IT, в дни «блэкаута» вообще лег намертво.

Фото: onliner.by

Все это в совокупности — методы силовиков, обыски в офисах, перебои в интернете — заставили IT-компании задуматься о том, как быть дальше. Финального решения пока, скорее всего, нет ни у кого: порядка десяти компаний признались, что все меняется слишком быстро. Однако как минимум временный релокейт с повестки дня не снят.

Во внутренних письмах от руководителей крупных компаний тоже есть слова о релокейте. Глава Wargaming Виктор Кислый сообщил, что компания формирует «план по возможной релокации сотрудников и членов их семей в другие страны в случае форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от компании». Среди вариантов — Киев, Санкт-Петербург, Никосия и другие города.

Viber уже принял решение об эвакуации минского офиса после обысков в «Яндексе»: «Мы не знали, почему эти люди захватили офисы, мы не знали, было ли это связано с политикой. У нас не было никакой информации. < …> Может быть, если ситуация не улучшится, мы не будем больше инвестировать в Беларусь. Такое может быть, потому что мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе. Это невозможно».

Возможен «самый большой исход» айтишников

YouTube-канал «Русские норм!» в конце августа выпустил сюжет с участием совладельцев крупных компаний из Беларуси: EPAM, PandaDoc, Rozum Robotics. По их словам, массовый исход IT-бизнеса из страны — вполне реальная перспектива.

Так, по данным Микиты Микадо, более 80% сотрудников PandaDoc в ходе внутреннего опроса выступили за переезд. И это было еще до того, как в офис компании прибыл ДФР.

Президент EPAM Аркадий Добкин допустил «самый большой исход» IT-специалистов, однако сама компания намерена остаться в Беларуси: «Безусловно, компании рассматривают разные варианты. Люди в IT достаточно мобильны. Это люди, которые, как правило, говорят на неплохом английском языке, путешествуют по миру, общаются с миром в их ежедневной жизни. Как эти люди прореагируют? Возможно, это будет самый большой исход этой категории людей из страны за последние 30 лет. Больше, чем 20 лет назад. Одной из причин создания парка было как раз сделать так, чтобы талант не уезжал. Многие компании сегодня вывозят сотрудников. Мы, в общем-то, работаем в Беларуси 27 лет. Планов покидать Беларусь у нас нет. Планы, как себя трансформировать или как нам придется себя трансформировать, безусловно, есть. Будем смотреть, что происходит».

Фото: onliner.by

Совладелец Rozum Robotics Михаил Чупринский солидарен с коллегами: он прогнозирует массовый отъезд тех, кто может позволить себе это финансово или обладает достаточной компетенцией для трудоустройства в другой стране.

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