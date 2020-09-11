Чемпион по кикбоксингу: Эта власть должна сложить свои полномочия 8 11.09.2020, 7:53

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Иван Ганин

Обращение Ивана Ганина.

Многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин обратился в «Фейсбуке» к белорусам:

— Меня зовут Иван Ганин, и я — двухкратный серебряный призер чемпионата мира, чемпион и призер Кубков Мира, многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу, в национальной сборной с 2008 по настоящее время. Мастер спорта международного класса.

На ринге всегда дрался честно. С такими же подготовленными бойцами, как и я. После боя всегда жал руку сопернику, независимо от того, победил я или проиграл. Спорт учит сражаться, побеждать и проигрывать с достоинством.

Выборы можно сравнить с соревнованием. С самого начала, еще с предвыборной кампании, власти вели нечистую «игру». Но то, что делают люди в форме, а теперь уже и «на гражданке», я отказываюсь понимать.

Нежелание власти услышать свой народ, ее неспособность к диалогу, говорит о том, что она потеряла доверие значительной части общества, потеряла связь с реальностью, и должна сложить свои полномочия.

Я не хочу жить во лжи. Я хочу, чтобы мой голос был услышан. Я против насилия. Я против беспредела. Я за свободу гражданских прав. Я горд быть белорусом! Я люблю свой народ! Наша сила — в единстве!

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