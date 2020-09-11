Александр Невзоров: Лукашенко уже приговорен историей 14 11.09.2020, 11:53

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Он битая карта.

Известный российский публицист Александр Невзоров в программе «Невзоровские среды» на «Эхе Москвы» рассказал, почему Лукашенко обречен на поражение.

«Совершенно понятно, что Лукашенко историей уже приговорен. Его сейчас отдирают от власти как клеща, который вцепился в ягодицу, его выкручивают, а он пытается оставить в теле головку, шевелящимися ротовыми аппаратами. Он битая карта. Среди других президентов, если он когда-нибудь среди них окажется, он должен ходить как прокаженный, с колокольчиком, чтобы к нему не приближались и не заражались от него», — cчитает Александр Невзоров.

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