Сегодня — самый громкий Женский марш
- 12.09.2020, 8:03
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15:00. Минск. Площадь Свободы.
Самый громкий и массовый Женский марш - уже сегодня. Суббота, 12 сентября. Сбор в 15:00. Минск. Площадь Свободы.
Независимые телеграм-каналы обратились к белорусам перед Маршем:
— Мы выходим подруга за подругу! Берем фотографии и плакаты в поддержку всех репрессированных белорусок и кричим их имена так громко, как можем, сопровождая любыми звуковыми эффектами!
Максимально приветствуются свистки, дудки, кастрюли и черпаки, колонки.
Пусть на этот раз нас услышат даже те, кто упорно отказывается слышать наши требования:
Остановка насилия и расследование по всем фактам его применения.
Свобода политзаключенным.
Новые честные выборы без Лукашенко.
Приходим ровно к 15:00, чтобы нас сразу было много. Помните, марш - это постоянное движение. Расходимся в 17:30 максимально централизованно.
Вместе мы непобедимы!