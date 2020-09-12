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Сегодня — самый громкий Женский марш

  • 12.09.2020, 8:03
  • 2,272
Сегодня — самый громкий Женский марш

15:00. Минск. Площадь Свободы.

Самый громкий и массовый Женский марш - уже сегодня. Суббота, 12 сентября. Сбор в 15:00. Минск. Площадь Свободы.

Независимые телеграм-каналы обратились к белорусам перед Маршем:

— Мы выходим подруга за подругу! Берем фотографии и плакаты в поддержку всех репрессированных белорусок и кричим их имена так громко, как можем, сопровождая любыми звуковыми эффектами!

Максимально приветствуются свистки, дудки, кастрюли и черпаки, колонки.

Пусть на этот раз нас услышат даже те, кто упорно отказывается слышать наши требования:

Остановка насилия и расследование по всем фактам его применения.

Свобода политзаключенным.

Новые честные выборы без Лукашенко.

Приходим ровно к 15:00, чтобы нас сразу было много. Помните, марш - это постоянное движение. Расходимся в 17:30 максимально централизованно.

Вместе мы непобедимы!

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