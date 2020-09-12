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«Баста!»: План действий на 12 сентября

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  • 12.09.2020, 9:07
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«Баста!»: План действий на 12 сентября
Фото: «Белсат»

Женские марши, велопробеги солидарности, карнавал свободы во всех районах.

Телеграм-канал «Баста!» и другие независимые телеграм-каналы обратились к белорусам утром 12 сентября:

— Доброе утро, друзья. Сегодня в разных городах Беларуси пройдут Женские марши и Велопробеги солидарности. Также мы продолжаем подготовку к воскресному Маршу героев. Вечером, как обычно - карнавал свободы в спальных районах.

Самый громкий и массовый Женский марш начнется сегодня в Минске в 15.00. Точка сбора - площадь Свободы. Марши пройдут и в областных центрах. Гомель - 13.00, сквер имени Громыко, Гродно - универмаг "Неман".

Традиционный субботний Велопробег солидарности стартует сегодня в Минске в 17.00. Точка сбора - Дворец спорта. О велопробегах в своих городах договаривайтесь в локальных чатах в Телеграме.

Вечером - ежедневный Карнавал свободы в спальных районах. Договариваемся с соседями в чатах своих домов, микрорайонов, городов и выходим на улицу. Знакомимся, общаемся, гуляем по своему району и городу.

Даем отпор преступникам и защищаем своих. Создаем народные дружины самообороны - в каждом квартале, районе, доме. Берем под контроль свою территорию, сами поддерживаем порядок в своих дворах и на улицах, в вузах и на заводах.

13 сентября в Минске и других городах страны мы выходим на воскресный Марш Героев, чтобы потребовать отставки Лукашенко и освобождения политзаключенных. Также мы должны продемонстрировать готовность защищать независимость Беларуси. "Не дадим продать страну!" - эти слова должны громко прозвучать на весь мир.

Готовимся к воскресному Маршу уже сегодня. Обходим всех соседей по подъезду, обзваниваем всех родных и друзей, напоминаем об акции. Распространяем информацию в чатах домов, кварталов, микрорайонов. Приглашаем на Марш во время вечерних акций сегодня и завтра.

Для всех ключевых направлений нашей деятельности очень важно освещение в СМИ. Обязательно сообщайте нам на @adm_basta всю информацию о протестах и забастовках в вашем городе! Присылайте фото и видео. Пусть вся Беларусь и весь мир узнают о нашей борьбе за свободу!

Один - за всех, и все - за одного!

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