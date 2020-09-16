МИД Украины потребовал, чтобы хасидов посадили на карантин в Беларуси
- 16.09.2020, 22:17
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С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев в связи с СOVID-19.
Министерство иностранных дел Украины просит власти Беларуси обеспечить соблюдение паломниками-хасидами, которые находятся на белорусско-украинской границе, карантина сроком на 14 дней. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба украинского МИД.
Украинские дипломаты напомнили, что согласно действующим в Беларуси карантинным ограничениям, иностранцы, прибывающие в страну, должны проходить двухнедельную самоизоляцию. Транзитный проезд через территорию Беларуси допускается в течение 48 часов с целью следования в государство постоянного или временного проживания.
"Подавляющее большинство паломников находится на участке границы более 48 часов, они не являются лицами, постоянно или временно проживающими в Украине, что является нарушением установленных в Республике Беларусь карантинных правил режима транзита", – заявили в МИД.
С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев в связи с обострением эпидемической ситуации, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа.