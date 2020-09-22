Клоун и Карабас передвижного цирка 6 Александр Сотник

22.09.2020, 7:57

7,315

Все работает против диктаторов.

Тектонические сдвиги вокруг путинского бункера уже видны невооруженным взглядом. Сам фигурант появляется на публике в исключительных случаях: к примеру, во время визита Лукашенко в Сочи. Оба выглядят органично: один – картофельный клоун, исполняющий номер «Спасай, братан, колхоз неурожайный», второй – плешивый Карабасик, владелец передвижного б…ского цирка. Пятерка ближайших ублюдков трется неподалеку, один из них – Золотов – всегда рядом. Когда надо – вытаскивает лысогнома на свет божий, как это было на ковидном Параде победы; а когда не надо – уламывает не высовываться. К примеру, Путин, по имеющимся сведениям, очень хотел поехать в Штаты, где порычать с трибуны Генассамблеи ООН. Истосковался великий геополитик по «ладушкам» на международном уровне, уж очень ему нравится дерзить и выпучивать глаза, жонглируя ракетами в 27 махов. Но «братва» сказала: «мы не гарантируем, что тебя не загрызет заокеанский коронавирус».

Пришлось отогнать хотелку и отползти в темный угол, попивая чай из запаянного термоса. По факту Путин отстранен от свободного принятия решений. Случилось то, о чем предупреждали: «войти в бункер ты можешь, когда угодно, но вот попробуй выйти из него!..»

Время работает против Путина. Ему уже приходится извиняться перед президентом Сербии за выходки невменяемой Захаровой, и бегать по стенкам после требования поляков арестовать диспетчеров, ответственных за катастрофу самолета Качиньского в 2010 году. Белорусская диктатура вот-вот посыплется под натиском стран Евросоюза. Можно сколько угодно закрывать границы и травить собственный народ ОМОНовскими псами, множа массив преступных деяний, но легитимность от этого не появится, и режим рухнет в одночасье. А ветер политических потрясений, бушующий сегодня в Минске, способен дойти до Москвы в считанные дни. Тем более, что внутри России уже шатается вся «вертикаль». Набиуллина чуть ли не ежедневно ноет о том, что пора бы отпустить рубль в свободное плавание, но в ответ слышит одно и то же: «Держать в указанном коридоре!» Приходится осуществлять бешеные проливки на валютном рынке, чтобы чертова деревяшка не улетела к 85 за доллар и 100 за евро.

Когда голосовая помощница Яндекса – Алиса – предсказала «победу Алексея Навального на президентских выборах» в 2021 году», многие сочли это за шутку или возможную проплаченную со стороны ФБК пиар-кампанию. Хотя и то, и другое – вряд ли. Неужели в глубоко аффилированном со спецслужбами Яндексе кто-то посмел бы так рискованно пошутить и, тем более, столь отмороженно прорекламировать? И вот уже ни дня не проходит, чтобы из каждого официального утюга не доносилось бы имя «как бы опального» оппозиционера. Вот его фотография – изможденный, но не сломленный, в кругу вновь обретенной счастливой семьи. Да и вся эта история с отравлением – необычайно кривая, мутная, сшитая из обрывков, ошметков и лоскутков – сама по себе вопиет: «Да, вот такая у нас спецоперация, и вы ни в жизнь не догадаетесь, кто именно ее проводил. Но самое главное – с какой целью?» Ответ на этот вопрос мы можем собрать из косых деталей, всплывающих в мутной информационной луже.

Первое: Навальный отравлен «Новичком», но мало того, что не дотравлен в Омске, хотя такая возможность была, - но еще и выпущен в Германию на специализированном джете со всеми медицинскими удобствами. Второе: Евросоюз принял резолюцию, выступив за «неотложный запуск международного расследования» отравления Навального с привлечением к нему ЕС, ООН, Совета Европы и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Помимо этого, в резолюции настаивают на применении санкционного механизма, с помощью которого можно будет найти и заморозить счета на территории ЕС, принадлежащих коррумпированным лицам, изобличенным в расследованиях ФБК. А это уже замах не просто на какого-нибудь Соловьева с его жалкими виллами у озера Комо, а на самого полного кавалера Ордена «За заслуги перед Отечеством» Медведева Тосканского. Третье: прозрачные намеки на «дедушку отравителя» отброшены. Все открыто тычут пальцами в Путина, закрепляя за ним ярлык конченного изгоя. Он еще не Лукашенко, но уже где-то рядом. А тут еще и бункер, из которого не выбраться и не вякнуть с трибуны ООН что-нибудь «хрущевское», и не постучать по ней начищенным до блеска пынеходом. И, наконец, гвоздь в крышку гроба: Алексей Навальный номинирован на соискание Нобелевской премии Мира. Из этих деталей складывается вполне стройная конструкция по быстрой и качественной раскрутке новой политической «звезды» на российском небосклоне – с официальным признанием Запада, с путиноборческим бэкграундом и волнующей историей драматического восхождения на политический Олимп. Не хватает только еще одного персонажа в этой сюжетной канве: Кондратия в бункере. Впрочем, не будем торопиться: акции Навального, конечно же, растут, но давайте подождем 10 октября, когда станет известно имя лауреата Нобелевской премии Мира. Потому что, ежели присудят нашему фигуранту – то это уже будет не просто признание, а репетиция будущей инаугурации.

Россия – страна сюрпризов, но все ее внезапные и головокружительные трансформации происходят исключительно по воле «сильных мира сего», а отнюдь не по желанию населения. «Великий народ» спит великим сном, и никакой богатырь не способен поднять его с хорошо продавленного дивана. Вот и сейчас мы наблюдаем за крутым виражом Навального, с восторгом отмечая техничность исполнения кульбитов и прыжков. Как в свое время сопереживали сброшенному с моста несгибаемому борцу с привилегиями Борису Ельцину, как восхищались четким рубленным фразам еще никому не известного «сортирного мочителя», за полгода до прихода которого Борис Березовский сказал: «Я из любой обезьяны сделаю президента…»

Мировой кризис ломится в дверь, пора начинать корчить гримасы демократии. Встречай, Россия, нового спасителя!..

Александр Сотник sotnik-tv.ru

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».