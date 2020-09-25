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Ученые обнаружили «волны жары» в Мировом океане

  • 25.09.2020, 15:15
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Ученые обнаружили «волны жары» в Мировом океане

Их создает глобальное потепление.

«Волны жары» возникают не только на суше. В 2013 году огромное скопление аномально нагревшейся воды из Тихого океана прошло вдоль побережья Северной Америки, приведя к массовой гибели животных. Бурный рост цианобактерий вызвал «цветение» воды и накопление токсинов, тропические виды переместились в обычно прохладные воды, нарушился нормальный годовой цикл размножения некоторых рыб. Одной только тихоокеанской трески погибло порядка 100 миллионов особей, пишет lenta.ua.

Вода в этой температурной аномалии была разогрета на 4 °С выше нормальной, и полностью она «рассосалась» лишь в 2015-м. Но случай был далеко не единственным: аналогичные явления наблюдаются в других океанах и регионах планеты. Новая работа, проведенная Шарлоттой Лауфкеттер (Charlotte Laufkötter) и ее коллегами из Бернского университета, показывает, что благодаря глобальному потеплению подобные события стали происходить более чем вдесятеро чаще прежней нормы.

В статье, опубликованной в журнале Science, ученые обобщили данные наблюдений за 300 самыми заметными «волнами жары» в Мировом океане, зарегистрированными с 1981 по 2017 год. В среднем они держались по 40 дней, покрывая пространство около 1,5 миллиона квадратных километров и достигая температуры на 5 °С выше окружающей воды. Вместе с тем авторы отмечают, что частота, продолжительность и интенсивность этих событий за наблюдаемый период возросли.

Далее ученые сфокусировались на семи наиболее мощных морских «волнах жары». По их оценкам, прежде такие события возникали лишь раз в несколько сотен, а то и тысячу лет. Однако, как показало проведенное моделирование, рост глобальной температуры заставляет их приходить куда чаще. При увеличении ее на 1,5 °C они будут появляться каждое десятилетие, на 3 °C — каждый год. Модель показала, что лишь со временем, если потепление останавливалось, океан постепенно восстанавливал тепловой баланс — и частота «волн жары» снова снижалась.

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