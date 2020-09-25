В Гомеле на вышке сотовой связи третьи сутки развевается бело-красно-белый флаг 2 25.09.2020, 21:46

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фото: Сильные Новости

Есть в городе и другие следы арт-партизанинга.

В Гомеле в 104-ом микрорайоне на вышке сотовой связи уже третьи сутки висит бело-красно-белый флаг, пишет сайт gomel.today.

Есть там и другие следы арт-партизанинга. Так, например, на дороге уже третий раз появляются нарисованные флаги, а сегодня утром местные жители обратили внимание на надпись «Жыве Беларусь».

Несколько дней назад, утром 23 сентября, гомельчане заметили в 104-ом микрорайоне большой бело-красно-белый флаг, закрепленный между деревьями.

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