В Гомеле на вышке сотовой связи третьи сутки развевается бело-красно-белый флаг

В Гомеле на вышке сотовой связи третьи сутки развевается бело-красно-белый флаг2
- 25.09.2020, 21:46
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Есть в городе и другие следы арт-партизанинга.
В Гомеле в 104-ом микрорайоне на вышке сотовой связи уже третьи сутки висит бело-красно-белый флаг, пишет сайт gomel.today.
Есть там и другие следы арт-партизанинга. Так, например, на дороге уже третий раз появляются нарисованные флаги, а сегодня утром местные жители обратили внимание на надпись «Жыве Беларусь».
Несколько дней назад, утром 23 сентября, гомельчане заметили в 104-ом микрорайоне большой бело-красно-белый флаг, закрепленный между деревьями.