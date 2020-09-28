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Бабье лето в Беларуси продлится до октября

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  • 28.09.2020, 20:50
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Бабье лето в Беларуси продлится до октября

В течение недели в Беларуси сохранится теплая погода с небольшими осадками.

Во вторник, 29 сентября, погоду в Беларуси в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, утром и днем по юго-западу республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела, отметили синоптики, передает interfax.by.

"Ожидается переменная облачность. Ночью местами по северу небольшие дожди. Утром и днем по юго-западу республики кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, восточный, ночью слабый, днем умеренный", - говорится в сообщении Белгидромета. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, по югу +10..+12°С; максимальная днем +15..+21°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

В среду, 30 сентября, погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления, в южной части страны скажется влияние атмосферного фронта. Местами ожидаются кратковременные дожди. Днем по югу возможны грозы. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +7..+13°С, днем +13..+19°С.

Лишь на несколько градусов прохладнее может быть в первый день октября, проинформировали в Белгидромете.

"1 октября скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта. Ожидаются местами кратковременные дожди. В отдельных районах слабый туман. Ветер восточной четверти умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +6..+12°С, днем +12..+17°С",- отмечают синоптики.

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