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Что происходит с курсом доллара?

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  • 28.09.2020, 21:30
  • 2,902
Что происходит с курсом доллара?

Неделя началась с дичайшего скачка вверх стоимости американской валюты.

В шоке пребывают биржи, банки и люди у обменников. Все понимают, что с рублем происходит что-то не то, но никто не может объяснить, в чем дело? Биржевые инструменты показывают, что валюты наоборот должны наоборот — дешеветь, а они рвутся вверх, пишет сайт infobank.by.

Курсы доллара и евро начали «бить рекорды» еще в пятницу вечером, на фоне дешевеющей нефти. Но утро понедельника, 28 сентября, выдалось куда более «горячим». На Московской бирже курс доллара в начале торгов прыгнул до 79 RUB, на этом уровне он был 2 апреля 2020 года, в разгар всеобщего карантина и резкого снижения цен на нефть. Евро взлетел почти до 91,5 RUB.

Что же произошло за выходные? Экономическими причинами объяснить такой рост невозможно. Нефть и на прошедшей неделе ходила туда-сюда — не в ней дело. Кроме того, многие российские эксперты считают введение новых санкций против России маловероятным — там и так уже некуда закручивать гайки.

Скорее всего, спрос на валюту в РФ подскочил на фоне войны между Арменией и Азербайджаном, которая началась в воскресенье, 27 сентября. Обеспокоенность военными действиями уже выразили Россия, Грузия, ЕС, США, ООН и Папа Римский. Ситуация осложняется тем, что, по некоторым данным, поддержку Азербайджану оказывает Турция — получается, что конфликт явно вышел за рамки противостояния двух государств. Россия, в свою очередь, связана с Арменией обязательствами в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Поэтому существует вероятность, что РФ тоже может ввязаться в боестолкновения на стороне Еревана.

Подобный политический расклад повышает экономические риски и вызывает обеспокоенность инвесторов.

Если Россия все-таки поддержит одну из сторон, курсы валют подпрыгнут еще сильнее!

Как следствие, в понедельник, 28 сентября, курс доллара на Московской бирже взлетел на 1,8518 рубля, до 78,6713 RUB. Евро торгуется на уровне 91,5 RUB. Кроме того, никакой тенденции к ослаблению курсов доллара и евро в России пока что не наблюдается.

Белорусский рубль не остался в стороне и зеркально отреагировал на «метания» российского коллеги. Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 28 сентября выглядят следующим образом:

курс доллара подпрыгнул на 0,0272 (+1,05%), до 2,6264 белорусского рубля

курс евро взлетел на 0,0252 (+0,83%), до 3,0570 белорусского рубля

российский рубль подешевел на 0,0448 (-1,32%). В итоге, за российскую валюту дают 3,3365 белорусского рубля, за сотню

Как реагируют курсы в белорусских обменниках на скачки на бирже?

По состоянию на 13.00 28 сентября в Минске некоторые банки покупают доллары по 2,625 BYN, а продают по 2,67. В регионах некоторые банки просят за доллар по 2,7 BYN!

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