Украинские футбольные болельщики - белорусам: Боритесь - и победите 29.09.2020, 15:35

2,198

Лозунг «Жыве Беларусь!» становится одним из самых популярных на матчах в Украине.

Футбольные болельщики Украины с августа проводят акции солидарности с Беларусью, приходя на матчи своих любимых команд с белорусской атрибутикой.

Чаще всего это бело-красно-белый флаг или растяжка с надписью «Жыве Беларусь!», сообщает «Радыё Свабода».

Свою поддержку и солидарность с белорусами, которые уже почти два месяца выходят на мирные акции протеста против фальсификации выборов, высказывают болельщики команд, входящих как в Премьер-лигу, так и Первую лигу.

16 августа болельщики ровненской команды «Верес» (Первая лига) сделали большую растяжку с надписью «Боритесь — победите» (цитата из поэмы Тараса Шевченко "Кавказ").

Фанаты футбольного клуба «Альянс» (первая лига) из города Липовая Долина Сумской области на все последние матчи своей команды приходят с плакатом «Жыве Беларусь!».

Болельщики команды «Металіст Харків» (Первая лига) на матче 5 сентября устроили файер-шоу в подержку Беларуси с бело-красно-белым флагами и гербом «Погоня».

Болельщики команды «Миколаїв» (Первая лига) в начале матча исполнили гимн Украины, а на трибуне повесили бело-красно-белый флаг.

Ультрас киевской команды «Оболонь» (Первая лига) вместе с символикой своего фан-клуба растянули плакат с надписью «Жыве Беларусь!».

Болельщики черниговского клуба «Десна» (Премьер-лига) 22 августа пришли на матч своей команды с бело-красно-белым флагом.

Ультрас клуб «Шахтар» (Премьер-лига) принесли в свой сектор на матч своей команды 20 сентября бело-красно-белый флаг и плакат с надписью «За нашу и вашу свободу».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».