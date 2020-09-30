Елена Левченко: Какой сильный дух у белорусского народа! 4 30.09.2020, 22:05

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фото: belta.by

Известная белорусская баскетболистка отметила в суде, что преклоняется перед белорусами.

Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко во время суда рассказала о своем задержании, а также отметила, что преклоняется перед белорусами.

- Вы знаете, я здесь немного ждала, потому что перенесли на немножко позже. Я вернулась назад в камеру, и услышала девушек на первом этаже, а может и на моем этаже, пели "Купалинку", очень красиво. Потом пели "Грай". Короче, такая атмосфера, не передать.

Даже здесь, в тюрьме, у людей такой дух. Невероятно проживать, чувствовать это. Я восхищаюсь этими людьми, их позитивом, несломленностью. Какой сильный дух у белорусского народа! Я преклоняюсь перед белорусским народом, и это дает мне силы. Мне кажется, это дает силы всем нам.

Физическую силу при задержании не применяли. Ко мне подошли, когда я отъехала уже в аэропорт, меня провожал отец. Вообще, это все так странно. Если вы уже меня задерживаете и видите эти пластиковые сумки... Наверное, они видели. Как только я поставила на тележку, ко мне подошли два милиционера. Я повернула голову и все поняла, — рассказала Левченко в видео, которое опубликовал tut.by.

Напомним, белорусские спортсмены призвали к бойкоту всех соревнований из-за ареста баскетболистки Елены Левченко.

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