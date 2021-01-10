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В Минске упавшие деревья повредили сразу четыре автомобиля

  • 10.01.2021, 22:14
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В Минске упавшие деревья повредили сразу четыре автомобиля

Об этом сообщили в МЧС.

Снегопад, который накрыл Беларусь в эти выходные дни, приводит к весьма трагичным последствиям. Как сообщили в МЧС, только в Минске четыре автомобиля были повреждены упавшими деревьями. Рассказали спасатели и о своей работе в предыдущие дни.

По официальном данным, для распиловки упавших деревьев 9 января выезжали на места происшествий двадцать девять раз, передает kp.by.

- В результате падения которых повреждены 4 легковых автомобиля в Минске. Оказывалась помощь в извлечении из снежных заносов 10 транспортных средств, - пояснили- рассказали в пресс-службе ведомства.

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