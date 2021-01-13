Axios: Лидер большинства в Сенате склоняется к импичменту Трампа

Axios: Лидер большинства в Сенате склоняется к импичменту Трампа6
- 13.01.2021, 15:20
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Голосование Макконнелла повлечет за собой серьезные последствия для действующего президента США.
Есть вероятность того, что лидер большинства в Сенате, республиканец Митч Макконнелл будет голосовать за импичмент президента США Дональда Трампа, пишет американское издание Axios со ссылкой на источники.
В случае, если самый мощный республиканец в Конгрессе Макконнелл проголосует за импичмент Трампа, это станет одним из самых шокирующих и убийственных голосов в истории американской политики.
Голосование Макконнелла открыло бы дверь к возможности того, что Трампа могут запретить снова баллотироваться в президенты.
Палата представителей США, как ожидается, в среду проголосует по проекту резолюции об объявлении импичмента Трампу за подстрекательство к мятежу.