Axios: Лидер большинства в Сенате склоняется к импичменту Трампа 6 13.01.2021, 15:20

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Голосование Макконнелла повлечет за собой серьезные последствия для действующего президента США.

Есть вероятность того, что лидер большинства в Сенате, республиканец Митч Макконнелл будет голосовать за импичмент президента США Дональда Трампа, пишет американское издание Axios со ссылкой на источники.

В случае, если самый мощный республиканец в Конгрессе Макконнелл проголосует за импичмент Трампа, это станет одним из самых шокирующих и убийственных голосов в истории американской политики.

Голосование Макконнелла открыло бы дверь к возможности того, что Трампа могут запретить снова баллотироваться в президенты.

Палата представителей США, как ожидается, в среду проголосует по проекту резолюции об объявлении импичмента Трампу за подстрекательство к мятежу.

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