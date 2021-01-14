Специалисты нашли неожиданную связь между COVID-19 и Второй мировой войной 10 14.01.2021, 9:54

3,463

Выводы кажутся совершенно феноменальными на первый взгляд..

Это стало одной из больших загадок пандемии коронавируса: почему он бьет по испанцам, итальянцам, бельгийцам или британцам так сильно, а по другим народам - слабее? Например, немцы пострадали меньше, по крайней мере, во время первой волны.

Хотя люди в начале 21-го века живут, работают, смотрят футбол и занимаются разными вещами абсолютно одинаково. Все мы люди, категория европейцы, версия 2020/21. Об этом пишет Der Spiegel (перевод — unian.net ).

Конечно, есть определенные объяснения относительно жителей Южной Европы. Они пострадали от COVID-19 больше, потому что живут очень долго и вместе со своими семьями. Поэтому младшие инфицируют старших значительно быстрее. Ситуацию усугубляет еще и культура более тесного контакта во время приветствий. Но это не касается британцев или, например, бельгийцев.

Конечно, фактором может быть и то, насколько плотно населены страны. Или насколько старое население. Но это не объясняет, почему в Германии, где плотность населения достаточно высока, а население становится все старше, значительно меньше людей умерло от коронавируса. В поисках ответов трое ученых из Всемирного банка и Университета Джорджтауна сделали открытие, которое буквально звучит немного безумно. Они заметили, что страны с меньшим количеством смертей от COVID-19 имели особенно высокое количество потерь во время Второй мировой войны.

Случайность? Не обязательно! Возможно, это проливает свет на то, что может объяснить многие вещи сегодня.

Защитная шоковая память

Выводы кажутся совершенно причудливыми на первый взгляд. Ученые рассчитали количество смертей от коронавируса на миллион населения к концу августа 2020 года для 50 суверенных стран Европы. А потом они определили, какой процент населения погиб в этих же странах во время Второй мировой войны.

В результате, почти везде, где 10% населения и более погибли во время войны, уровень смертности от COVID-19 был меньше, чем 200 на миллион. Это касается Украины, Польши, Беларуси или России. В Германии почти 10% населения погибли во время войны. И уровень смертности от коронавируса здесь тоже к августу был ниже 200 на миллион. Но ситуация совершенно противоположная в Бельгии, Великобритании, Испании, Италии, Франции и Нидерландах, где уровень смертности от коронавируса перевалил за 600 на миллион. А пропорция потерь во время Второй мировой значительно ниже.

Как так случилось? Потому что шок сохраняется на десятилетия? Авторы исследования считают, что люди делают больше выводов из прямо пережитых катастроф, чем если бедствие произошло где-то далеко. Существует и немало исследований, которые говорят, что люди после войн более склонны к самоотверженности и социальной активности. И это те качества, которые могут быть полезными для общества во время нового потрясения, такого как пандемия коронавируса сейчас. Сомнение вызывает лишь то, как пережитый страшный опыт 75 лет назад мог повлиять на поведение людей в 2020 году.

Экономисты подозревают, что влияние могло быть косвенным. Вероятно, что такая большая катастрофа как Вторая мировая война особенно поспособствовала развитию более устойчивых обществ в странах, которые больше всего от нее пострадали. Сумма индивидуальных реакций внесла вклад в развитие поведенческих закономерностей и институтов, более готовых к будущим катастрофам, сознательно или нет.

Это вполне возможное объяснение. В конце концов, социологи уже давно говорят о том, что в Германии после Второй мировой войны не случайно развилась клубная и социальная жизнь. Люди начали ценить консенсус как ценный актив в долгосрочной перспективе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».