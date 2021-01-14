«Не выстоят люди в мундирах»: как молодой милиционер перешел на сторону народа и стал бунтарем 2 14.01.2021, 11:51

У лейтенанта из Мядельского РОВД есть хобби — писать стихи.

Прошлым летом 22-летний Александр окончил Академию МВД. После получения диплома парень стал работать участковым в Мядельском РОВД. Правда, его карьера в органах продлилась чуть больше четырех месяцев. 14 декабря молодого человека уволили. Виной всему стало стихотворение, которое он написал еще 31 августа, пишет onliner.by.

— Я поступил в Академию МВД еще в 2016 году — на следственно-экспертный факультет, — рассказывает парень. — Во-первых, работа казалась интересной. Во-вторых, родители не могли учить меня платно, поэтому я решил поступать туда. Поступил. Правда, уже на первом курсе хотел отчислиться, но родные уговорили не бросать. За первый год обучения мне пришлось бы выплатить около $5 тыс. Рассчитывать мне было не на кого, а семья выплатить такую сумму не смогла бы. Поэтому я продолжил учебу.

В прошлом году выпускник понял, что все-таки хочет работать не в Следственном комитете, а в милиции. Отправился к себе на родину — в Мядельский район. Там его взяли на службу участковым инспектором в РОВД.

— Пришел на работу 27 июля, как раз во время предвыборной кампании. Уже тогда понял, что работать будет тяжело. Людей задерживали за шарики и так далее, — вспоминает Александр.

К слову, сам парень на досрочное голосование не пошел, а в день выборов работал, поэтому до избирательного участка так и не добрался. Фактически пропустил первые в своей жизни президентские выборы.

— С 9 августа у нас было усиленное несение службы, мы работали каждый день, — говорит молодой человек. — Сначала меня вообще никуда особо не отправляли. Но в Мядельском районе выходили на мирные акции протеста, люди вставали в цепи солидарности. Началось такое движение, я даже не ожидал, что столько людей выйдет — и не только в Мяделе, где живет 7 тыс. человек, но и в других населенных пунктах.

В какой-то из дней возле мядельского «Евроопта» собрались три или четыре женщины. Они стояли с ленточками. Нам сказали их забрать. Мы доставили их в РОВД. Там нам сказали составлять на них протокол. Я отказался. За что протокол? За то, что они с лентами стояли? Они же ничего плохого не сделали. Тогда со мной провели первую профилактическую беседу. Я сослался на то, что молодой сотрудник, никогда таких протоколов не писал, фабул не знаю, поэтому и писать не буду.

Александр говорит: будь у него такая возможность, уволился бы сразу же после выборов. Но его держал контракт, по которому он должен был отработать пять лет. В противном случае пришлось бы возмещать затраты государства на учебу в академии.

— Понимал, что я заложник ситуации. Я ничего не мог сделать. Меня пугал и сейчас пугает иск в 50 тыс. рублей, которые придется выплатить. Родители мне не помогут: отец на пенсии, что у него там за пенсия, сами понимаете. Мать работает в санатории кухонным работником — сейчас, с «ковидом», за свой счет часто сидит. Зарабатывает хорошо если 150—200 рублей в месяц. Поэтому вариантов уйти особо не было. Продолжал служить и старался оставаться человеком. Мне так отец всегда говорил.

«В стихотворении выразил свою гражданскую позицию, имею право»

У Александра есть хобби — писать стихи. Для друзей он выкладывает их в небольшую группу во «ВКонтакте» на шесть человек. 31 августа парень написал вот такие строчки:

Стихотворение всплыло в декабре. После больничного из-за коронавируса молодой человек пришел на службу, и вскоре его вызвало начальство.

— В кабинете были также сотрудники областного управления. Говорят: мол, ознакомьтесь, вот результаты проверки. О том, что вообще идет какая-то проверка, я не знал, но предполагал, что такое может быть, — рассказывает Александр. — В материалах значилось, что я разместил стихотворение, дискредитирующее органы внутренних дел, которое набрало сотни просмотров, вызвало огромный общественный резонанс. Но это неправда. Уже после всего этого дела сделал скриншот: в декабре там было 38 просмотров. Второй скриншот со статистикой показывает, что чуть ли не половина просмотров пришлась на период самой проверки. Но и в целом в стихотворении я выразил свою гражданскую позицию, имею право.

Вдобавок в материалах проверки было указано, что «также в данное время в Telegram-каналах „Выбор нарочанцев“ и „Pro Нарочь“ два пользователя написали стихотворения оскорбительного характера в адрес некоторых сотрудников». Хотя я эти стихотворения не писал — почему это указано?

Я тогда пришел в кабинет без телефона, поэтому сфотографировать документ не смог. Позже попытался ознакомиться с материалами проверки, но меня перебрасывали туда-сюда, до сих пор не получилось.

Александр написал рапорт на начальника УВД Миноблисполкома, в котором указал свои замечания, сославшись на Конституцию. Написал, что является молодым сотрудником, и обещал таких ситуаций больше не допускать. Однако ответ пришел неутешительный: доводы о необоснованности увольнения не нашли подтверждения.

«Если ситуация в стране изменится, то я бы вернулся»

После такого увольнения Александр месяц был в депрессии. Спасибо друзьям и девушке, которые очень поддержали его.

— Я перебрался в Минск, пытаюсь трудоустроиться. Сейчас мне очень важно найти работу, так как скоро мне выставят иск, нужно будет гасить долг перед государством.

Однако о своих поступках парень не жалеет, несмотря на то что потерял довольно хорошую по меркам Мяделя зарплату.

— Я ничего противозаконного не сделал. Когда писал стихотворение, осознавал, что я пишу, конечно. Но жалеть… Нет, — считает он. — Сейчас немного страшно за то, что ждет меня в дальнейшем и куда податься. Хожу на собеседования, но пока с дипломом Академии МВД трудоустроиться сложно.

При каких условиях я бы вернулся в милицию? Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Но если ситуация в стране изменится, то я бы вернулся. Вообще, среди сотрудников, к примеру, Мядельского РОВД довольно много хороших людей. Но кого-то держит контракт с выплатами, многие не знают, куда податься. В Мяделе на самом деле работы-то и нет. В Нарочи — еще возможно, но в связи с «ковидом» все санатории закрыты, заработка нет. Если только ИП открывать, но в Мяделе довольно сложно развивать бизнес, так как поблизости национальный парк, госструктура. Предпринимателям довольно сложно конкурировать с ней.

Официально

Что говорится в приказе об увольнении Александра

«Уволить в запас Вооруженных сил по подпункту 180.7 пункта 180 Положения о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь и исключить из списков личного состава в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на службе в органах внутренних дел, предусмотренного контрактом о службе, в качестве основания для его досрочного расторжения или прекращения его действия, выразившегося в размещении в сети интернет информации, дискредитирующей государственные органы, что повлекло причинение ущерба имиджу и авторитету органов внутренних дел, лейтенанта милиции Кучинского Александра Иосифовича — участкового инспектора милиции отдела охраны правопорядка и профилактики отдела внутренних дел Мядельского райисполкома».

Что ответили на рапорт Александра в УВД Миноблисполкома

«Служебная проверка УВД Минского облисполкома в отношении вас по факту размещения в социальной сети „ВКонтакте“ глобальной компьютерной сети интернет информации, дискредитирующей органы внутренних дел, назначена в связи с наличием оснований, предусмотренных нормативными актами МВД Республики Беларусь, и проведена с соблюдением требований Инструкции о порядке организации и проведения служебной проверки в органах внутренних дел Республики Беларусь.

Приказом УВД Минского облисполкома от 14.12.2020 №230 л/с вы уволены из органов внутренних дел по подпункту 180.7 (с совершением проступка, предусмотренного контрактом о службе, в качестве основания для его досрочного расторжения или прекращения его действия) пункта 180 Положения и исключены из списков личного состава. Применение к вам дисциплинарного взыскания произведено в соответствии е требованиями Дисциплинарного устава органов внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного указом президента Республики Беларусь от 29.05.2003 №218 (далее — Дисциплинарный устав).

В ходе рассмотрения вашего обращения доводы относительно необоснованного применения дисциплинарного взыскания в виде увольнения из органов внутренних дел не нашли объективного подтверждения и не требуют дополнительной проверки.

В соответствии с пунктом 50 Дисциплинарного устава, в случае несогласия с решением о применении дисциплинарного взыскания сотрудник органов внутренних дел вправе обжаловать это решение вышестоящему начальнику в течение одного месяца со дня ознакомления его под расписку с приказом о применении дисциплинарного взыскания, а затем в суд».

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