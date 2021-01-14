Белорусы провели пикет у штаб-квартиры IIHF в Цюрихе 14.01.2021, 17:23

Они требует не играть с диктатором в хоккей.

Ассоциация RAZAM.CH провела пикет у штаб-квартиры IIHF в Цюрихе против проведения чемпионата по хоккею в Минске. Участники акции призвали не играть с диктатором на замерзшей крови. А также заявили, что если Рене Фазель не хочет играть с огнем, то пусть не играет в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал «Хартия-97%».

Белорусская диаспора запустила новый тренд в Twitter. При помощи хэштегов они призывают не играть с диктатором на замерзшей крови (#DontPlayWithDictator on #frozenblood).

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