Во Франции умер белорусский художник и скульптор Борис Заборов 2 21.01.2021, 10:56

фото: wikipedia.org

В 1980 году художник эмигрировал из Советского Союза.

Умер всемирно известный белорусский и французский художник и скульптор Борис Заборов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил поэт Дмитрий Строцев.

— Из Парижа сообщают о кончине Бориса Заборова. Великая утрата. Соболезнования родным и близким, — написал Строцев.

Борис Заборов родился 16 октября 1935 года в Минске. Учился в Минском художественном училище, Ленинградском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектура имени И. Е. Репина и в Московском государственном академическом художественном институте имени В. И. Сурикова, который закончил в 1961 году по специальности «художник театра», пишет tut.by.

В 1961 году Борис Заборов возвратился в Минск. Работал преимущественно в области книжной графики, проиллюстрировал и оформил десятки книг русской, белорусской и зарубежной классической и современной литературы. Делал декорации и костюмы для спектаклей Купаловского театра.

В 1980 году художник эмигрировал из Советского Союза и с того времени жил и работал в Париже.

Кроме живописи, Заборов работал в книжной графике, театрально-декорационном искусстве, занимался скульптурой. Сотрудничал с прославленным парижским театром «Комеди Франсез», московским Et Cetera. Его работы выставлялись в галереях и музеях разных стран мира.

В 2000-х художник несколько раз приезжал в Минск. Он говорил, что у него нет четкого ответа на вопрос, каким художником он себя ощущает. И признавался, что ему близка и симпатична идея «человека мира».

— Человек свободен, и если он по тем или иным причинам выбирает другую страну для жизни и деятельности — это его неотъемлемое право. Но чего он не должен делать — это рубить свои корни. Ибо только из корней может произрасти крона. Я уверен в этом. И мой личный опыт, да и тот факт, что я сегодня здесь нахожусь, тому подтверждение, — говорил Заборов в 2009 году во время своего приезда в Минск.

Борис Заборов награжден многими престижными премиями и наградами. В 2012 году художник стал кавалером ордена Французской Республики «Искусство и Литература», в 2013-м — избран в Почетные академики Российской Академии художеств (Москва — Санкт-Петербург). Произведения художника представлены в государственных и частных собраниях разных стран мира. В Беларуси работы Бориса Заборова хранятся в Национальном художественном музее, его работа «Первое причастие» есть и в корпоративной коллекции Белгазпромбанка.

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