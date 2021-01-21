Белорусы снова проучили неадекватного начальника милиции из Гродно
- 21.01.2021, 11:50
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Набирает обороты флешмоб «Научи Женечку считать».
В Беларуси продолжается флешмоб «Научи Женечку считать».
Белорусы записывают видео, в которых идет перекличка участвующих в протестах.
Таким образом сторонники перемен ответили милицейскому начальнику из Гродно, который заявил о «малочисленности протестов».
Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97%».
В Беларуси продолжается флешмоб «Научи Женечку считать». pic.twitter.com/NkWq8OIrYr— charter97.org (@charter_97) January 21, 2021