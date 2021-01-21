закрыть
21 января 2021, четверг, 12:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусы снова проучили неадекватного начальника милиции из Гродно

  • 21.01.2021, 11:50
  • 1,400
Белорусы снова проучили неадекватного начальника милиции из Гродно

Набирает обороты флешмоб «Научи Женечку считать».

В Беларуси продолжается флешмоб «Научи Женечку считать».

Белорусы записывают видео, в которых идет перекличка участвующих в протестах.

Таким образом сторонники перемен ответили милицейскому начальнику из Гродно, который заявил о «малочисленности протестов».

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97%».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гаага ждет
Гаага ждет Андрей Санников
Нужно убрать аллерген
Нужно убрать аллерген Николай Статкевич
Задача «Убить дракона» актуальна и сегодня
Задача «Убить дракона» актуальна и сегодня Леонид Невзлин
Белорусские силовики по-прежнему «протекают»
Белорусские силовики по-прежнему «протекают» Анджей Почобут