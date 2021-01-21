Овечкин отстранен от матчей НХЛ за нарушение правил COVID-19 21.01.2021, 12:06

Александр Овечкин

Фото: Global Look Press

Что грозит за это игроку и клубу?

Российские игроки «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов отстранены от тренировок и участия в матчах из-за нарушения антикоронавирусных мер, установленных Национальной хоккейной лигой. Об этом говорится в заявлении команды, сообщает rbc.ru.

Согласно протоколу НХЛ о COVID-19, отсутствие игроков может быть связано с первичным положительным результатом теста на коронавирус, появлением симптомов заболевания, карантином человека из близкого окружения, контактами с высоким риском заражения за пределами одобренных зон (хоккейная площадка, раздевалка команды) и др.

Нарушение российскими хоккеистами протокола по борьбе с COVID заключается в том, что они находились в одном гостиничном номере и общались друг с другом без средств защиты (масок) за пределами одобренных зон перед гостевой четырехматчевой серией, которой начался сезон для команды.

«Наши сотрудники усердно работали над созданием безопасных условий для наших игроков и персонала, чтобы они могли участвовать в играх нынешнего сезона, — говорится в заявлении клуба. — Мы разочарованы решением наших игроков провести время в одном гостиничном номере и за пределами утвержденных для команды зон».

Овечкин в качестве капитана команды и виновного принес публичные извинения. «Я сожалею о том, что решил провести время вместе со своими товарищами по команде в нашем гостиничном номере и вдали от раздевалок. Извлеку уроки из этого опыта», — сказал Овечкин.

В результате из-за нарушения российских игроков «Вашингтон» был оштрафован на $100 тыс. «Мы принимаем решение НХЛ и еще раз подтверждаем действующие протоколы COVID-19, чтобы убедиться, что игроки полностью соблюдают правила», — говорится в заявлении.

Несмотря на нарушение правил, на данный момент в клубе нет зараженных коронавирусом. Игроки «Вашингтона» стали первыми нарушителями соответствующего протокола. При этом в правилах не указываются сроки отстранения. Они могут быть возвращены в состав в любой момент. По данным TSN, игроки могут быть включены в состав уже на первую домашнюю игру команды в сезоне. В противном случае клуб недосчитается трех безоговорочных лидеров.

В четырехматчевой гостевой серии «Вашингтон» записал на свой счет по две победы и поражения. В ночь на 23 января «Вашингтон» в первом домашнем матче сезона встретится с «Баффало».

«Вашингтон Кэпиталз» проводит домашние матчи на той же арене, что и клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон Уизардз». В нынешнем сезоне НБА перенесла шесть игр «Вашингтона«из-за вспышки коронавируса в команде. Последний был перенесен в ночь на 21 января.

Ранее в НХЛ из-за положительных тестов на коронавирус были перенесены стартовые матчи «Далласа», который спустя неделю после начала сезона не провел ни одной игры, и три поединка с участием «Каролины». Также из-за коронавируса ряд клубов отменяли или проводили тренировки в усеченных составах.

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