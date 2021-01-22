Удар по самому ценному, что есть у Путина 7 Иван Яковина, «Новое время»

22.01.2021, 8:39

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Россиян можно поздравить.

Реакция пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова на фильм-расследование Фонда Алексея Навального «Дворец Путина» вообще замечательная. Он врет всегда и на этот раз держит марку враля прекрасно. Он объявил, что всего этого вообще не существует. Раньше он точно так же говорил о собственных часах за 20 млн рублей. Потом, правда, признался, что ему жена их подарила. Часы, конечно, проще спрятать, чем гигантский дворец.

Почему Песков так старается? Российские обыватели долгое время верили и надеялись, что Путин — человек новой формации, что он — скромный. Помню, что он долго в своей декларации записывал прицеп для автомобиля. Автомобиля не было, а прицеп — был. Люди (обыватели) думали, что у него есть наверняка какая-то хорошая квартира — пускай шестикомнатная — плюс дача есть, где он живет и работает, по-президентски, богато, но без излишеств.

Такой был общественный консенсус у жителей России: Путин — не олигарх, по сравнению с другими богачами живет скромно. Для российского народа силен и привлекателен миф о том, что «царь — хороший, а бояре — плохие». Очень живуч миф о Сталине, у которого якобы вообще ничего не было. Только трубка своя, сапоги и шинель. А на всем остальном стояли инвентарные номера. Короче, Сталин был бессребреник и только о народе переживал.

Путин тоже пытался на себя такой образ натянуть. И тут — нате — выясняется, что он себе целый Версаль отгрохал.

Этим расследованием удар был нанесен по самому ценному, что есть у Путина — по его образу скромного человека, даже такого чуть-чуть застенчивого, бессребреника, гэбиста в холодных серых тонах. Теперь это — восточный падишах в золотой чалме с бриллиантами, батальонами челяди, с необузданной безвкусной роскошью, домашним театром, стриптизом, кальянной.

Раньше ролики Навального были не так интересны тем людям, которые его не поддерживают. Они не хотели смотреть, как живет какой-нибудь олигарх, министр, чиновник.

Теперь все россияне увидят, что Путин живет в безумной роскоши, как олигарх. А олигархов за это все и ненавидят. Президент всегда считался за скобками такой жизни. Он — за рулем грузовика, ездит на Ладе Калина, сидит у костра с рыбаками, никогда его не видели на золотом троне с золотым ершиком для унитаза в руках. И вот жирующие олигархи — дети малые по сравнению с султаном-падишахом, который платит своим музыкантам бриллиантами (как мы тоже узнали из этого расследования), а также иконами и автографами. Для многих россиян — это будет такой синий экран смерти, у них мозг сломается.

Многие, конечно, скажут: «А, Навальный все придумал». Но большинство людей пока еще верят своим глазам. И нормальных опровержений фильма Навального все еще нет.

Россиян можно поздравить. У них тоже теперь появилось поместье, которое потом можно будет превратить в музей коррупции, как это сделали украинцы в Межигорье Виктора Януковича.

Фильм Навального посмотрели уже около 50 млн человек. Теперь интересно, сколько человек выйдут на улицы на митинг 23 января. В 14:00 объявлены митинги в поддержку Навального. Главной целью этих протестов будет делегитимация власти Путина, повалить сейчас его власть нереалистично. То, что произошло в Беларуси, когда Лукашенко после этих протестов остался наедине с ментами и кэгэбэшниками. Будет очень хорошо, если общими усилиями, и снаружи, и внутри, начнут шатать режим Путина. К выборам в Госдуму в сентябре он должен стать намного слабее. Будут все шансы провести как можно больше альтернативных кандидатов и не дать Единой России получить конституционное большинство. Они, конечно, могут себе дорисовать, но вы помните, что после подобного на выборах началось у Лукашенко.

Иван Яковина, «Новое время»

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