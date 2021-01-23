Десятки тысяч россиян вышли на акции в поддержку Навального по всей стране: яркие фото
- 23.01.2021, 19:37
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Акции прошли во многих российских городов и за границей.
Митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального 23 января прошли в десятках городов в России и зарубежом. Только в Москве, по оценке Рейтер, на акцию протеста вышли как минимум 40 тысяч человек. Больше 1600 человек по всей России задержала полиция.
Русская служба Би-би-си собрала фотографии протеста из разных городов.
Москва
Петербург
Владивосток
Казань
Новосибирск
Омск
Амстердам
Лондон
Стокгольм