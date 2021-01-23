Десятки тысяч россиян вышли на акции в поддержку Навального по всей стране: яркие фото 23.01.2021, 19:37

1,025

Акции прошли во многих российских городов и за границей.

Митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального 23 января прошли в десятках городов в России и зарубежом. Только в Москве, по оценке Рейтер, на акцию протеста вышли как минимум 40 тысяч человек. Больше 1600 человек по всей России задержала полиция.

Русская служба Би-би-си собрала фотографии протеста из разных городов.

Москва

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: EPA

Петербург

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Владивосток

Фото: Getty Images

Фото: Reuters

Казань

Фото: Reuters

Новосибирск

Фото: TASS

Фото: TASS

Фото: TASS

Омск

Фото: Reuters

Амстердам

Фото: EPA

Лондон

Стокгольм

Фото: EPA

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».