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Десятки тысяч россиян вышли на акции в поддержку Навального по всей стране: яркие фото

  • 23.01.2021, 19:37
  • 1,025
Десятки тысяч россиян вышли на акции в поддержку Навального по всей стране: яркие фото

Акции прошли во многих российских городов и за границей.

Митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального 23 января прошли в десятках городов в России и зарубежом. Только в Москве, по оценке Рейтер, на акцию протеста вышли как минимум 40 тысяч человек. Больше 1600 человек по всей России задержала полиция.

Русская служба Би-би-си собрала фотографии протеста из разных городов.

Москва

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: EPA

Петербург

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Владивосток

Фото: Getty Images
Фото: Reuters

Казань

Фото: Reuters

Новосибирск

Фото: TASS
Фото: TASS
Фото: TASS

Омск

Фото: Reuters

Амстердам

Фото: EPA

Лондон

Стокгольм

Фото: EPA
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