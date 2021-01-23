В Москве демонстранты дошли до «Матросской тишины», где сидит Навальный
- 23.01.2021, 20:23
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Там много прессы, улица около СИЗО оцеплена.
Десятки тысяч россиян вышли сегодня на акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального по всей стране.
В Москве демонстранты дошли до следственного изолятора «Матросская тишина», где сидит Навальный. Там много прессы, улица около СИЗО полностью оцеплена, пишет телеграм-канал radiosvaboda.
Полицейские жестко задерживают людей.
Ворота «Матросской тишины», где сидит Навальный, перегородили грузовиком.