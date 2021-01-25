Белорусские гостиницы и рестораны зависли на пороге жизни и смерти 7 25.01.2021, 14:31

3,001

Снижение потребительского энтузиазма видно по розничному товарообороту.

Бизнесы в сфере HoReCa в начале года обнаружили пробоину по устойчивости. В новогодние праздники отрасль гостеприимства получила второй удар, banki24.by.

Первая волна коронакризиса весной и летом испытала на прочность гостиницы и рестораны. В то время, как казенные предприятия получили финансовые вливания на миллиарды рублей, частникам власти предложили выплывать самостоятельно.

Вторая волна эпидемии дополнительно пощипала отрасль HoReCa (сокращение расшифровывается как Hotel — Restaurant — Cafe/Catering). Это видно по очередному глубокому сокращению товарооборота общепита.

Хотя в Беларуси нет строгих карантинных мер, как в большинстве стран Европы, продажи в общепите за сентябрь упали на 12,7%, за октябрь — на 13,7%, за ноябрь — на 24,8%, а за декабрь — на 26,6%.

В целом за 2020 год после февраля не было ни одного месяца, когда товарооборот общепита вышел бы на уровень 2019-го. За 12 месяцев продажи общепитовских компаний сократились на 20%, хотя в 2019-м был рост на 9,3%. По сути, отрасль откатилась сразу на несколько лет назад.

Снижение потребительского энтузиазма видно также по розничному товарообороту. В последние месяцы 2020-го его динамика опять опустилась ниже нулевой отметки. В декабре-2019 розничные продажи выросли хуже всего по году — на 2,1%. Однако в конце 2020-го товарооборот даже к этой низкой базе упал на 0,1%.

Финансовые результаты крупных и средних предприятий по временному проживанию и питанию известны за 11 месяцев. За этот срок их выручка упала на 18,2% в номинале (с учетом инфляции — свыше 20%). Вместо прибыли от реализации гостиницы и рестораны показали убытки на 25,9 млн BYN.

Рентабельность продаж в сфере HoReCa опустилась с +5,5% в 2019-м до минус 2,7% в 2020-м. В 2020 году около 57,4% компаний-флагманов отрасли понесли убытки от реализации продукции, а еще 32,4% показали рентабельность в пределах 0–5%.

Конечный финансовый результат работы предприятия отражает чистая прибыль (либо чистый убыток). Чистые потери гостиниц и ресторанов за 11 месяцев составили 399,9 млн BYN.

Убытки убыточной части организаций достигли 415,5 млн BYN (рост в 7 раз к 2019 году), прибыль прибыльной части — 15,5 млн BYN (снижение в 3,4 раза к 2019-му). При этом не факт, что в 2020 году все убытки были показаны, так как сейчас действует указ об особом порядке списания курсовых разниц.

Суммарные долги отрасли HoReCa к 1 декабря достигли 2,103 млрд BYN. Рост за 2020 год составил 28,2%. Флагманы гостинично-ресторанного бизнеса выплатили по кредитам и займам 107,9 млн BYN, что эквивалентно 11,2% от выручки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».