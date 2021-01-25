FAZ: Закройте Лукашенко и Путина на ледовой арене в Геленджике 9 25.01.2021, 15:21

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фото: tvc.ru

Мир одним махом стал бы лучше.

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое активно ратовало за перенос ЧМ по хоккею из Минска, предложило провести перенесенные матчи хоккейного турнира в подземном стадионе, который нашли во дворце главы Кремля в Геленджике. Участниками соревнований будут, естественно, Лукашенко и Путин, а судить турнир немецкое издание предложило главе IIHF Рене Фазелю.

- Совсем недавно шла речь об организации прощальной игры Дональда Трампа в гольф — с надеждой никогда больше его не увидеть. А на этой неделе к паноптикуму спортивных объектов для потенциальных политических пенсионеров добавилась впечатляющая собственность президента России на черноморском мысе Идокопас. Беспилотник полетал над этой безвкусной дачей-монстром, а Алексей Навальный показал ее в своем фильме. И что же бросилось в глаза?

Точно, подземный хоккейный стадион. В конце концов, может он позволить себе такую малость? И, учитывая довольно неприятную общую ситуацию, вот предложение для Международной федерации хоккея: пусть бы Путин и его хоккейный двоюродный брат Александр Лукашенко сыграли там между собой все матчи Чемпионата мира, который только что прошляпил правитель Беларуси.

За соблюдением правил пусть следит судья-русофил из Фрибурга Рене Фазель. Обращаю внимание: господин Путин был бы на льду в качестве спортсмена из России с нейтральным статусом. А потом закройте их там, пожалуйста. С этим не должно быть проблем, хотя эти джентльмены и знают все о блокировках, изоляциях и локаутах. Мир одним махом стал бы лучше. Посредством хоккея. Ну, пожалуйста, Международная федерация.

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