Резолюцию об импичменте Трампа передали в Сенат 2 26.01.2021, 8:03

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Статья обвинения одна — «подстрекательство к мятежу».

Члены палаты представителей конгресса США в понедельник, 25 января, передали в Сенат резолюцию об импичменте экс-президента страны Дональда Трампа.

Об этом сообщает АР.

Статья обвинения в резолюции одна — «подстрекательство к мятежу».

Ранее лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер заявил, что процесс импичмента бывшему президенту начнется 9 февраля.

13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа после штурма Конгресса его сторонниками, в результате которого погибли пять человек. Его обвиняют в «подстрекательстве к мятежу». Теперь вопрос импичмента должен рассмотреть Сенат.

Дональд Трамп — единственный президент США, которого во второй раз подвергают импичменту. Впервые процедуру импичмента объявили после разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским — он просил возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын демократа Джо Байдена Хантер.

Тогда Трампа обвинили в давлении на Зеленского с целью получить компромат на Байдена, Палата представителей объявила ему импичмент, но Сенат полностью оправдал.

20 января истек срок полномочий Трампа. 46-м президентом США стал Джо Байден.

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