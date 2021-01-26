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Резолюцию об импичменте Трампа передали в Сенат

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  • 26.01.2021, 8:03
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Резолюцию об импичменте Трампа передали в Сенат

Статья обвинения одна — «подстрекательство к мятежу».

Члены палаты представителей конгресса США в понедельник, 25 января, передали в Сенат резолюцию об импичменте экс-президента страны Дональда Трампа.

Об этом сообщает АР.

Статья обвинения в резолюции одна — «подстрекательство к мятежу».

Ранее лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер заявил, что процесс импичмента бывшему президенту начнется 9 февраля.

13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа после штурма Конгресса его сторонниками, в результате которого погибли пять человек. Его обвиняют в «подстрекательстве к мятежу». Теперь вопрос импичмента должен рассмотреть Сенат.

Дональд Трамп — единственный президент США, которого во второй раз подвергают импичменту. Впервые процедуру импичмента объявили после разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским — он просил возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын демократа Джо Байдена Хантер.

Тогда Трампа обвинили в давлении на Зеленского с целью получить компромат на Байдена, Палата представителей объявила ему импичмент, но Сенат полностью оправдал.

20 января истек срок полномочий Трампа. 46-м президентом США стал Джо Байден.

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