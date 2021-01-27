«Я еще повоюю!»: история гродненки из «белорусского Кин-дза-дза» 27.01.2021, 9:56

Любовь Сарлай

фото: Belsat

Девушка, которую оштрафовали за бело-красно-белые полосы на брюках, рассказала, почему решила идти до конца.

На прошлой неделе гродненские милиционеры смогли удивить всю Беларусь: в центре города была задержана девушка за штаны с бело-красно-белами полосами. В протоколе задержания написано, что «цвет брюк нарушает общественно-политическую обстановку». Более суток Любовь Сарлай провела в изоляторе временного содержания, а позже была оштрафована на 580 рублей (20 базовых величин) за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Это не первый случай, когда девушку задерживают. «Белсат» встретился с гродненкой и поговорил про ее позицию.

фото: Belsat

«Унизительно удалять свои фото с символикой»

Любови Сарлай 32 года, замужем, мама двух маленьких мальчиков, в декрете. По образованию – психолог, занимается любительским спортом.

После выборов она начала активно высказывать свою позицию – против насилия, лжи и беззакония. В августе Любовь выходила с флагом на разрешенные акции, в том числе в цепи солидарности, активно публикует фотографии с национальной символикой в своем инстаграме. При этом, как говорит гродненка, она далека от политики.

«Я выступаю за бело-красно-белый флаг и Погоню, так как это наши национальные символы, наша история. Я не слушаю разной чуши о том, что под этими флагами когда-то ходили фашисты. Если человек неграмотный, то и доказывать ему что-то не имеет смысла. Это – мое, и точка», – говорит Любовь.

После задержаний гродненцы начали советовать удалить все фотографии с национальной символикой, однако она категорически отказывается это делать.

«С чего это? Я не нарушаю закона, почему я должен бояться? Для меня было бы унизительно сначала публиковать, а потом удалять фото. Я в это искренне верю. Это мое мнение, которого я никому не навязываю. Я уважаю и противоположные мнения, тех же «ябатек», например», – говорит Любовь.

фото: Belsat

Увлечение национальной символикой, говорит девушка, передалось ей от отца. В детстве она вместе с ним ходила на митинги в гродненский Коложский парк, помнит бело-красно-белые флаги, Зенона Позняка.

«Отец всю жизнь читал «Народную волю», очень любил историю – у нас был целый шкаф книг по истории. Это было вполне естественным для него, как и для меня сейчас. Отец был когда-то в БНФ, я у него еще бело-красно-белый значок забрала. Теперь с ним и хожу. И сначала с его бело-красно-белым флагом выходила, пока своего не приобрела», – говорит Любовь.

«Политзаключенные из заключения еще и нас пытаются поддержать»

Любовь активно пишет письма политзаключенным-отправила уже примерно 60 адресатам. Рассказывает, что пришли ответы от Павла Северинца, Николая Статкевича, Игоря Лосика. Старается писать тем, чьи истории очень тронули или чьи фамилии не на слуху, например, девушке, которая попала в тюрьму за хоровод.

фото: Belsat

«Людей надо поддерживать. Знаю по себе, насколько это важно. Когда вышла из ИВС, меня очень поддержали, не дали разувериться. Поэтому сейчас открываю список политзаключенных и пишу им письма. Чужие люди меня даже больше поддержали, чем мать», – говорит гродненка.

Политзаключенным пишет то, что на сердце в момент, когда смотрит на их фото. Тяжело переживает за тех, у кого на свободе остались маленькие дети, ведь сама – мама. Рассказывая об этом, не может сдержать слез.

«Павел Северинец для меня очень светлый и честный человек. Я смотрела интервью с ним, его матерью, его женой. Они для меня как святые люди. Что меня удивляет – политзаключенные в своих письмах из заключения еще и нас пытаются поддержать. Северинец, например, написал, что им проще – они закрыты, и все, а мы здесь, на свободе, боремся, поэтому мы должны держаться до последнего. Статкевич пишет, что мы в любом случае прорвемся. Чувствуется, что это человек-кремень», – говорит Любовь.

«Хочешь сказать, что просто так штаны надела?»

Впервые гродненку задержали 31 октября, когда она шла в строительный магазин. В этот день, только на несколько часов раньше и немного в другом месте, в городе состоялась акция и шествие. К девушке подбежали силовики, заломили руки, посадили в автозак и примерно час катали по городу. Потом состоялся суд. Дополнительно на гродненку составили еще несколько протоколов за снимки в инстаграме, где она стоит с национальной символикой. Однако во время суда Любовь оправдали: судья Елена Толстик-Самойло не нашла в действиях девушки состава преступления. Действительно, не было никаких доказательств участия гродненки в акции, свидетели со стороны милиции сказали, что ее не видели.

«Когда я ходила на митинги в августе, я думала, как можно взять и просто так задержать человека. А тут почувствовала все на себе. А так подбежали сзади, начали кричать на меня: «Пошла! Ты что здесь, самая умная?» Меня на каблуках и в платье забросили в «стакан», там уже была женщина. Она рассказала, что с мужем возвращалась с дачи. Муж предложил обойти кругом, а она, мол, зачем, мы же ничего не делаем плохого. И вот, задержали», – вспоминает Любовь Сарлай.

Гродненка выиграла два суда у милиции, а вот третий суд, уже с другим судьей, для нее закончился штрафом. В воскресенье 17 января она прогуливалась по центральной улице города в теплых штанах с бело-красно-белыми лампасами. Сотрудники органов внутренних дел увидели в этом крамолу – и задержали девушку. Вместе с ней схватили и случайную женщину, которая шла рядом, обеих посадили в милицейский бус.

«Сижу я вместе с этой женщиной в бусике. Рядом – куча омоновцев. То есть мы, две женщины, это те, на кого надо вызывать ОМОН? Завезли в РОВД, оформили. Пытались запугать, провести профилактическую беседу. Спрашивают: что, хочешь сказать, что просто так штаны надела? Я отвечаю, Да, представьте, в минус 12 градусов я просто надела теплые штаны. Эти лампасы – они с завода такие. У меня они с 2014 года, я беременная у них еще ходила. На моем примере они выставляют себя дураками. Цирк.

Приказали раздеться, стянуть трусы, присесть – для осмотра. Это, конечно, неприятно. После забросили в камеру, где стоял неприятный запах. Ну и ничего, посидела я в этой камере. Девушки в Минске и не через такое проходили. Потом отвезли в ИВС на Гая. Там нормально относились, дали матрас, хотя до решения суда могли и не давать», – рассказывает Любовь.

После суток в ИВС состоялся суд по скайпу. Девушка пыталась донести в суде, что ей вменяют массовое мероприятие, пикетирование, но людей там практически не было, а она даже рта не открыла – с уличных камер это все можно отследить. Ее же обвинили в том, что она кричала «Жыве Беларусь!» и буйно вела себя. Судья все просмотрел, и тем не менее, признал гродненку виновной.

«Вот именно против этой лжи и беззакония я и высказываю свою позицию. Я против того, что запрещают наши символы, что пенсионерок хватают за то, что они выходят с зонтиками, цвет которых кому-то не нравится. У меня во время задержания была с собой Конституция. Пока сидела в РОВД, я сотрудникам почитала немного о наших правах, но они не слушали», – говорит девушка.

В отделении милиции она подловила сотрудника на том, что он просматривает ее сториз в инстаграме. Гродненка часто передает там приветствия милиционерам. А однажды среди недели Любовь шла с зонтиком бело-красной расцветки по улице, и к ней подъехал милицейский бус.

«Молодой омоновец на окно оперся и спрашивает: ну что, может тебя к РОВД подвезти? Говорю, Нет, спасибо, не надо. Они и уехали», – вспоминает девушка.

«Все это временно, невозможно долго жить в такой лжи»

У Любви два сына, 2 и 6 лет. Она старается беречь их от того, что сейчас происходит в стране. «Я сама созрела до своей позиции, хочу, чтобы мои дети тоже делали собственные выводы и свой выбор, когда повзрослеют. Когда старший сын видел по телевизору, что происходит, спрашивал: а что, милиция плохая? Я ему объясняла, что это временно, дяди заболели коронавирусом. Когда дети кричат: «Лукашенко – в автозак», я такого не поддерживаю. Дети, может, и должны знать, что происходит, но не должны быть впереди взрослых. Это мы, взрослые, должны разобраться со всем», – рассказывает гродненка.

фото: Belsat

Ради будущего своих детей в Беларуси Любовь готова идти до конца, так как хочет, чтобы они растились и жили в нормальной стране.

«Помню, как мой отец, когда мне было 7 лет, говорил, что ходит на митинги, чтобы дети жили по-человечески. И теперь своим детям в таком же возрасте я говорю то же самое. Мне говорят: не нравится – вали. Но почему я должна уезжать? Я здесь родилась, выросла, это моя страна. Ничего себе. Фигушки. В том же изоляторе тоже люди сидят. Все это временно, невозможно долго жить в такой лжи. Если я что-то начинаю, то иду до конца. И не переобуваюсь в воздухе. Так что я еще повоюю», – подытожила Любовь.

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