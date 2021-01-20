«Кин-дза-дза!» отдыхает: в Беларуси девушку оштрафовали за цвет штанов 41 20.01.2021, 13:31

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Любовь Сарлай

Она носит эти штаны с 2014 года, и раньше проблем никогда не было.

Жительница Гродно Любовь Сарлай провела сутки за решеткой, а затем получила крупный штраф после того, как милиция задержала ее на улице, пишет kp.by. В тот день девушка вышла из дома не в тех штанах…

— Ничего не кричала, шла от кафе к своей машине. Меня и мою знакомую задержали, завезли в РОВД, — цитирует Любовь s13.ru. — Я спрашивала у милиционеров, за что меня задержали. На что они ответили вопросом: «То есть вы своими штанами ничего не хотели сказать?».

Штаны у Любови симпатичные, с лампасами в виде белых и красных полос.

— Рисунок на штанах заводской, ношу их с 2014 года и раньше проблем никогда не было, — добавила девушка.

У Любови двое маленьких детей, но все равно после составления протокола, в котором сказано, что «цвет штанов нарушает общественно-политическую обстановку», ее отправили в изолятор. Суд признал девушку виновной и оштрафовал на 580 рублей. Свидетель-силовик давал показания, что Любовь выкрикивала лозунги.

Это уже не первое административное дело в отношении Любови. Раньше ее судили за фото с историческими символами. Девушка писала в соцсети:

— На днях я изучила нашу Конституцию, оказывается у нас очень много прав. Мне, кстати, стыдно, но до последних обвинений в мой адрес, касаемо пикетирования, я даже не знала что это такое.

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