В Украине пятую неделю сокращается заболеваемость COVID
- 4.01.2021, 19:16
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Также в стране наблюдается сокращение заболеваемости пневмонией.
В Украине пятую неделю подряд сокращается динамика заболеваемости COVID-19. Также в стране наблюдается сокращение заболеваемости пневмонией.
Об этом сообщили на селекторном совещании с участием президента Украины Владимира Зеленского, передает РБК.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сегодня в Украине госпитализированы 22 802 человека. Пять недель назад таких было в среднем 28-29 тысяч пациентов.
Кроме этого министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что в Украине за последнюю неделю было зафиксировано 19,5 тысячи случаев заболевания пневмонией. С 9 по 15 ноября - таких случаев было почти 39 тысяч.