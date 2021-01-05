Экс-боец белорусского спецназа готов дать в Киеве показания по делу Шеремета 2 5.01.2021, 11:37

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Игорь Макар

С ним связались украинские спецслужбы.

Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который распространил аудиозаписи, на которых якобы должностные лица КГБ Беларуси обсуждают устранения политических оппонентов, в частности журналиста Павла Шеремета, и направивший их для расследования в Украину и Европейский Союз, заявил о готовности прибыть в Киев и дать показания, сообщает interfax.by.

«Я планирую прилететь в Киев. Не знаю, когда. Это зависит от спецслужб Украины. Сейчас очень плохая ситуация с ковидом, поэтому все зависит от них и, видимо, от следствия. Когда будет такая необходимость, будут какие-то факты, я, конечно, буду сообщать, а когда украинская сторона будет готова, чтобы я прилетел и дал показания, - я готов», - сказал он в интервью интернет-изданию «Суспильне.Новини».

Макар отметил, что передал записи украинским правоохранителям «примерно в декабре», однако официального допроса пока не было.

«Но сегодня (4 января - ред.) со мной связывались украинские спецслужбы. Я разговаривал и дал свое согласие на сотрудничество. Я буду готов дать показания в Генеральной прокуратуре Украины (Офисе генпрокурора - ред.). Также я сказал, что показания будет готов предоставить бывший сотрудник, который сейчас уехал в страну Евросоюза», - сказал он.

Как сообщалось, 4 января интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на обнародованные аудиозаписи и бельгийское издание EUobserver сообщило о том, что убийство Шеремета готовили спецслужбы Беларуси. Как следует из записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 году Вадима Зайцева, переданные «Украинской правде» белорусской оппозицией, секретные службы Беларуси в 2012 году по приказу президента Беларуси Александра Лукашенко обсуждали возможность подорвать взрывчаткой Шеремета, что было осуществлено 4 года спустя.

«На записи звучат слова Зайцева, записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ «Альфа» в офисе Зайцева в Минске. В том числе на записи обсуждается способ убийства Павла Шеремета, который в то время жил и работал в России. Ставится задача его взорвать. И сделать это так, чтобы это убийство стало публичным сигналом», - пишет «Украинская правда».

«Украинская правда» цитирует слова Зайцева EUobserver: «Мы должны поработать над Шереметом, который является большой головной болью… мы заложим бомбу… президент (Лукашенко) ждет этих операций».

Позже в тот же день в Национальная полиция Украины сообщила, что получила в свое распоряжение информацию о возможных заказчиках убийства журналиста Павла Шеремета - документы и аудиозаписи, сделанные не позже 2012 года.

В ведомстве также сообщили, что следствие получило разрешение на проведение следственных действий в одной из стран Европы, а распорядителя переданной информации пригласили для проведения следственных действий.

«В настоящее время следствие Национальной полиции Украины получило разрешение а проведение следственных действий в одной из европейских стран, кроме того, лицо распорядитель переданной информации пригласили для проведения необходимых следственных действий», - говорится в сообщении, размещенном на сайте Нацполиции.

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