Сайт правительства Хабаровского края 12 часов транслировал нецензурную фразу про Путина 3 9.01.2021, 13:13

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Надпись была оформлена титром на трансляции строительства спортивного комплекса в Комсомольске-на-Амуре.

Сайт правительства Хабаровского края не менее 12 часов показывал оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина. Надпись была оформлена титром на размещенной на сайте трансляции строительства спортивного комплекса в Комсомольске-на-Амуре, передает редакция «Сибирь.Реалии».

Российское законодательство запрещает цитировать надпись. К 14 часам дня (семи утра по московскому времени) трансляция была прервана владельцами оборудования, отмечает «Сибирь.Реалии». По всей видимости, трансляция титра могла быть результатом хакерской атаки, предполагает издание.

По данным собеседника редакции, проверку инцидента ведет ФСБ. Договор на монтаж, обслуживание и доступ в интернет камер властями региона заключен с местным оператором связи. В нем на звонок корреспондента Сибирь.Реалии никто не ответил.

В Хабаровске около полугода продолжались массовые протесты против ареста губернатора края Сергея Фургала и региональной политики федеральной власти. Несколько сотен человек были задержаны, больше 100 человек арестованы, больше 40 — приговорены судами к обязательным работам.

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