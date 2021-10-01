Ваша вина, Лукашенко 34 Ирина Халип

1.10.2021, 12:06

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Ирина Халип

Вы этого так упорно добивались?

А ведь это вы, Александр Лукашенко, во всем виноваты. Вы сделали все, чтобы в той квартире на улице Якубовского прозвучали выстрелы. Это по вашей вине маленький мальчик из семьи Зельцеров и маленькая девочка из семьи Федосюков осиротели. Да-да, не отворачивайтесь, не делайте вид, что у вас важный звонок. Слушайте и запоминайте: это целиком и полностью ваша вина.

Четверть века вы делали все, чтобы расколоть общество и расширить пространство между народом и государством до размеров бездны. Вы делали все, чтобы вольнодум и силовик видели друг в друге врагов, а не сограждан. Вы делали все, чтобы пропорционально количеству вольнодумов росло количество силовиков, чтобы на каждого белоруса нашелся свой каратель, чтобы «откройте, милиция!» звучало как сигнал к сопротивлению и чтобы каждый, кто эти слова произносит, знал: можно и пальнуть, война все спишет.

Я даже понимаю, зачем вам это было нужно. Расколотым обществом куда проще управлять. Если силовик и вольнодум найдут общий язык – это чертовски опасно (они в конце концов найдут, не сомневайтесь, но уже после вас). Значит, нужно стравливать их каждый день, пока чувство вражды не станет рефлексом. Именно этим вы, Александр Лукашенко, занимались планомерно, старательно и даже вдохновенно каждый день последние четверть века. Больше, собственно, вы ничем и не занимались.

Лет двадцать назад мы все – и оппозиция, и государство - время от времени бывали в общих компаниях и спокойно общались. Демонстрант и омоновец легко могли оказаться за одним столом и со смехом обсуждать, кто там кому навалял на последнем митинге: «наши вашим» или наоборот. Омоновцы могли демонстративно, перед камерами, тащить девушек будто бы в автозак, а завернув за угол, отпустить со словами «бегите, девчонки!». Вышедший из РУВД районный милицейский начальник мог стрельнуть сигаретку у тех, кто собрался у крыльца отделения после задержания родственников или друзей, и мирно с ними беседовать, и даже успокаивать: «Да никто из ваших на 15 суток не поедет, сейчас мы протоколы оформим и отпустим всех, а суды, как правило, тем, кого выпустили, сутки не дают, только штрафы, так что не волнуйтесь».

Сейчас все это в прошлом. Никто уже не сядет за один стол, никто не соберет компанию, в которой окажутся милиционер и активист: распались давно те компании, разбежались все по разные стороны бездны, и не поговорить уже по душам – не докричишься с другого берега, - и руки уже не протянуть, не пожать. И в этом виноваты вы, Александр Лукашенко.

Два десятка лет назад в давке на станции метро «Немига» погибли два милиционера – омоновец Владимир Говен и оперативник Геннадий Рябоконь. Их оплакивала вся страна. А много ли вы, Лукашенко, увидели в соцсетях скорбных постов по погибшему «альфовцу» Федосюку? И это тоже исключительно ваша вина – и его смерть, и реакция общества. Двадцать пять лет вы делали все, чтобы уничтожить в белорусах эмпатию, чуткость, сострадание. Двадцать пять лет вы самоотверженно поддерживали огонь под котлом ненависти. И чем более солидарным становилось общество, тем больше дров вы лично подбрасывали в тот огонь. Если не получилось сделать так, чтобы белорусы просто ненавидели друг друга, – значит, нужно довести до терминальной стадии ненависть социальную. Пусть в каждом участковом граждане видят врага и потенциального убийцу, и пусть в каждом белорусе силовики видит потенциального террориста и уж гарантированного «мыслепреступника». Вы же этого хотели, Лукашенко, правда? Вы этого так упорно добивались?

Вам кажется, что уже и добились. Вы, наверное, сегодня пляшете на радостях, как все красиво получилось. Не спешите. Остановитесь. Нет причин торжествовать. Вам не удалось главное: сделать нас такими же, как вы. Мы все эти годы отчаянно сопротивлялись и все-таки остались собой. Не стали лукашенками. Сохранили свои имена, память, любовь и способность к сопереживанию. Нам жалко людей - и, как говорила героиня одного дурацкого фильма, «особенно всех». Да, особенно всех. Кстати, вас, Лукашенко, тоже жалко. Жить, боясь каждого шороха и охранника, принимать ночные тени за призраки убитых, подозревать челядь в заговоре, видеть угрозу в собственных сыновьях – да это вообще не жизнь, а какая-то изощренная китайская пытка. Но и в этом вы, Александр Лукашенко, виноваты сами.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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