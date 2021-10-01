Белорусы не могут покупать игры в Epic Games Store из-за санкций США 11 1.10.2021, 14:34

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Epic Games Store — один из крупнейших цифровых магазинов компьютерных игр.

Белорусам запретили покупать игры в Epic Games Store. C недавнего времени с белорусских аккаунтов не получается покупать игры в Epic Games Store — одном из крупнейших цифровых магазинов компьютерных игр. Судя по всему, дело в американских санкциях, пишет zerkalo.io.

При попытке купить игру в интернет-магазине у белорусских пользователей возникает ошибка: «Сожалеем, но с вашей учетной записи нельзя совершать покупки».

Такая ошибка появляется только при попытке совершить финансовые операции в магазине. Бесплатные раздачи игр по-прежнему доступны для белорусов.

На сайте Epic Games написано, что покупки в игровом магазине недоступны для «регионов, находящихся в списке экспортных ограничений Соединённых Штатов». Беларусь в списке таких регионов с августа 2021 года.

Epic Games — одна из крупнейших игровых компаний мира. Базируется в США. Разработчик популярной онлайн-игры Fortnite и игрового движка Unreal Engine. Магазин цифровой дистрибуции игр Epic Games Store запущен в 2018 году. Epic Games имеет совместные проекты с EPAM и Wargaming.

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