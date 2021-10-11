Опального бизнесмена Чижа выпустили под домашний арест и отправили на психиатрическую экспертизу 18 11.10.2021, 16:02

6,800

Юрий Чиж

Фото: kp.by

Ее проводят в РНПЦ психического здоровья в Новинках.

Сегодня в суде Центрального района Минска, как сообщает «Наша Нива», проходит рассмотрение жалобы бизнесмена Юрия Чижа, которого следствие решило направить на судебно-психиатрическую экспертизу. Заседание проходит в закрытом режиме, это стандартная практика.

Из описания жалобы следует хронология преследования бизнесмена: сначала его содержали под стражей в СИЗО, причем срок продлевался, после перевели под домашний арест, затем следствие решило направить его на судебно-психиатрическую экспертизу. Ее проводят в РНПЦ психического здоровья в Новинках.

Сейчас Юрий Чиж не в следственном изоляторе. По закону, если экспертиза выявит психическое расстройство или заболевание, по решению психиатра человека могут направить в больницу на лечение, но требуется согласие самого пациента (исключение — для недееспособных, за их согласие дают законные представители).

Принудительно отправить на лечение могут только по решению суда. Однако сейчас бизнесмена направляют только на экспертизу, которая должна определить его состояние. И даже это решение он имеет право обжаловать в суде, что сейчас и делает обвиняемый.

Брат Юрия, Александр, отказался комментировать состояние здоровья бизнесмена.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».