Пираты и старосты вместе 14.10.2021, 13:29

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Будущее правительство Чехии вряд ли будет дружественным для РФ.

Формирование правительства Чехии после прошедших 8-9 октября выборов может затянуться до Рождества - если не на более долгий срок. Ни у одной партии нет заметного большинства, и свой кабинет министров сможет предложить только союз двух коалиций. Но дело еще и в том, что президент Чехии Милош Земан тяжело болен - а последнее слово в утверждении состава правительства за ним.

Русская служба Би-би-си рассказывает, что происходит в Чехии после выборов и последовавшей сразу за ними госпитализации президента. А также о том, чего ожидать России после формирования правительства в этой официально признанной «недружественной» стране.

Чем закончились парламентские выборы

8 и 9 октября в Чехии прошли парламентские выборы, в которых победу одержали три партии, объединенные в коалицию «Вместе». На втором месте с отставанием всего в 0,67% голосов оказалось движение ANO действующего премьер-министра Андрея Бабиша - хотя все опросы предрекали победу ему.

По словам Бабиша, в проигрыше его партии виноваты конкуренты, которые раздували «неправдивые скандалы» во время предвыборной кампании. Премьер-министр уточнил, что речь идет о «Досье Пандоры» - масштабном расследовании международного консорциума журналистов. Оно показало, что Бабиш через офшор приобрел виллу во Франции стоимостью 22 млн долларов. Сам он настаивал, что ничего противозаконного не совершал.

На третьем месте еще одна коалиция «Пираты и старосты» - из левоцентристских Пиратской партии и движения «Старосты и независимые» (STAN). В палату также прошла правая партия борцов с мигрантами SPD - ее возглавляет уроженец Японии Томио Окамура.

Такой расклад максимально усложняет формирование нового правительства. Решающего большинства голосов ни у одной партии нет, а одна коалиция ничего не сможет сделать без другой. Борьба обостряется еще и из-за тяжелой болезни президента Чехии Милоша Земана.

Когда появится новое правительство

Согласно чешской Конституции, именно глава государства принимает отставку правительства и назначает нового премьер-министра и министров.

Однако уже на следующий день после парламентских выборов президента Земана госпитализировали - и политический процесс остановился. Партиям и движениям остается только ждать.

Победившие коалиции «Вместе» и «Пираты и старосты» уже подписали меморандум о формировании правительства - они это сделали сразу после объявления первых результатов.

Премьер Бабиш с этим не согласен: во вторник 12 октября он дал интервью телеканалу CNN. В нем Бабиш заявил, что президент Земан за час до своей госпитализации сказал, что даст именно ему возможность сформировать кабинет министров.

От дальнейших подробностей Бабиш воздержался. Он призвал дождаться, когда Милош Земан «точно ему это предложит». До выборов Бабиш говорил, что в случае поражения его партии на выборах он уйдет из политики. Сейчас он, правда, не исключает, что перейдет в оппозицию.

Интрига еще и в том, что по Конституции Чехии главой правительства не обязательно должен стать представитель победившей на выборах партии. Премьером станет тот, кто сумеет сформировать правительство, устраивающее большинство депутатов - и тогда его в должности утвердит президент.

Чешские медиа сейчас замерли в ожидании новостей о состоянии здоровья Земана. Они уверены, что как только президент сможет вернуться к исполнению своих обязанностей, он сделает выбор среди основных кандидатов - это его фаворит Бабиш и лидер победившей коалиции «Вместе» Петр Фиала.

По мнению политолога Ивана Преображенского, даже в случае выдвижения Земаном у Бабиша шансов немного: «С ним лично никто в коалицию не войдет. Бабиш-премьер - это не вариант ни для какой коалиции».

Чешский политический комментатор и публицист Александр Митрофанов тоже уверен в том, что решающая роль при формировании правительства достанется двум коалициям. «Вместе» и «Пираты и Старосты» контролируют 108 из 200 мест в нижней палате парламента.

Сам Петр Фиала в интервью чешскому радио Radiozurnal сказал, что он никуда не торопится и дождется улучшения состояния президента. «Правительство уходит в отставку только после создания новой палаты депутатов. Так что у нас есть время, в течение которого мы можем действовать без активных шагов президента», - подытожил Фиала.

Новая Палата депутатов должна собраться не позднее, чем через 30 дней после окончания выборов. Мариан Юречка, лидер KDU-ČSL - одной из партий коалиции «Вместе», - считает, что новое правительство может появится еще до Рождества.

В случае смерти президента Земана власть перейдет к главе правительства - это все еще Андрей Бабиш - и председателю Палаты депутатов. А нового премьера будет назначать новый глава парламента, которого ещё следует избрать. По состоянию на вечер 13 октября никаких новостей о состоянии Милоша Земана чешские врачи не сообщали.

Кто войдет в новое правительство

«Вместе» - это альянс трех партий: правоцентристкой ODS («Гражданская демократическая партия») с лидером Петром Фиалой, KDU-CSL (Христианско-демократический союз — Чехословацкая народная партия) под руководством Мариана Юречки и «TOP 09» («Традиция Ответственность Процветание-2009) с Маркетой Пекаровой-Адамовой во главе.

Неформальным почетным председателем «TOP 09» является Карел Шварценберг - это бывший министр иностранных дел и «человек, очень негативно относящийся к Владимиру Путину и его политике», отмечает политолог Преображенский.

«Вместе» планирует сформировать новое правительство еще с одной коалицией - альянсом леволиберальной Пиратской партии, возглавляемой Иваном Бартошем, и центристскими «Старостами и независимыми» (STAN), под управлением Вита Ракушана.

Таким образом, в правящую коалицию войдет сразу пять партий. Чешские СМИ пишут, что их лидеры пока ведут переговоры о конкретных постах, но явный претендент на пост премьер-министра — все же Петр Фиала. Он бывший министр образования, академик и ректор Масарикова университета в Брно. Иван Преображенский говорит, что он представляет собой «наиболее критически настроенное к России крыло в ODS».

Какими будут отношения Чехии и России

Лидер «TОР 09» Маркета Пекарова-Адамова в беседе с Русской службой Би-би-си заявила: «Чешская Республика не является чьей-то губернией. Россия ведет гибридную войну против нас и остальных стран ЕС - и по-прежнему считает Чешскую Республику частью своей сферы влияния».

Она сказала, что новое правительство будет адекватно защищаться от гибридной войны - как от войны, ведущейся обычным способом. Вместе с тем, лидер «TOP 09» заявила, что Чехия постарается сделать так, чтобы отношения с Российской Федерацией были «как минимум корректными».

«Однако террористический акт во Врбетице доказал, что это может быть довольно трудной задачей», - уточнила Пекарова Адамова.

Неформальным почетным председателем «TOP 09» является Карел Шварценберг - это бывший министр иностранных дел и «человек, очень негативно относящийся к Владимиру Путину и его политике», отмечает политолог Преображенский.

«Вместе» планирует сформировать новое правительство еще с одной коалицией - альянсом леволиберальной Пиратской партии, возглавляемой Иваном Бартошем, и центристскими «Старостами и независимыми» (STAN), под управлением Вита Ракушана.

Таким образом, в правящую коалицию войдет сразу пять партий. Чешские СМИ пишут, что их лидеры пока ведут переговоры о конкретных постах, но явный претендент на пост премьер-министра — все же Петр Фиала. Он бывший министр образования, академик и ректор Масарикова университета в Брно. Иван Преображенский говорит, что он представляет собой «наиболее критически настроенное к России крыло в ODS».

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