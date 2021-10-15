От коронавируса умер известный бизнесмен Юрий Даньков 12 15.10.2021, 10:14

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Юрий Даньков

Фото: Сергей Сацюк

Владелец легендарного Dankoff Club в Минске в 2001 году пытался участвовать в президентской гонке.

От коронавируса в Гомеле скончался бизнесмен Юрий Даньков, бывший владелец легендарного Dankoff Club в Минске, сообщает «Еврорадио».

Юрий Даньков в прошлом крупный предприниматель, меценат, депутат Мингорсовета, в 2001 году пытался участвовать в президентской гонке.

В 2012 против него завели уголовное дело, в результате чего осудили на 8 лет лишения свободы по 7 статьям.

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