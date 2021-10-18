В Греции зажгли олимпийский огонь Пекина-2022 1 18.10.2021, 15:56

Фото: Reuters

Церемония прошла в древней Олимпии.

В греческой Олимпии прошла церемония зажжения олимпийского огня зимних Игр 2022 года, пишет «Униан».

Торжественное событие состоялось без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Эстафету огня, который будет доставлен в Пекин, начинает греческий горнолыжник Иоаннис Антониу.

В церемонии участвовал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, который выступил с пламенной речью.

Олимпиада-2022: что нужно знать

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Талисманом Олимпиады-2022 будет панда Бин Дуньдунь.

Медали будут разыграны в 109 дисциплинах. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

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