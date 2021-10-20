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Под картиной Пикассо обнаружен женский портрет

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  • 20.10.2021, 17:46
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Под картиной Пикассо обнаружен женский портрет

Изображение было спрятано под картиной «Завтрак слепого».

Британские специалисты из компании Oxia Palus с помощью искусственного интеллекта, передовых технологий обработки изображений и 3D-печати смогли восстановить изображение женщины, которое было спрятано под картиной «Завтрак слепого» кисти Пабло Пикассо, пишет «Вокруг света».

Картина была написана знаменитым испанским художником в 1903 году. Она относится к так называемому «голубому» периоду в творчестве Пикассо. Этот термин используется для определения работ, написанных художником между 1901 и 1904 годами. В этот период Пикассо писал по большей части монохромные картины в оттенках голубого и зеленого. Эти мрачные работы были вдохновлены Испанией и написаны в Барселоне и Париже. Сейчас это одни из самых продаваемых работ Пикассо, однако при жизни художника они плохо продавались.

По мнению специалистов, Пикассо мог закрасить изображение женщины, поскольку был беден и нуждался в материале для новых работ.

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