Виктор Бабарико остался без адвокатов 20.10.2021, 18:17

Виктор Бабарико

Евгения Пыльченко отстранили от адвокатской деятельности.

20 октября Министерство юстиции начало дисциплинарное производство против помощника по защите Виктора Бабарико и Максима Знака – адвоката Евгения Пыльченко. Этим же приказом он отстранен от адвокатской деятельности. Об этом сообщил Дмитрий Лаевский, также бывший адвокат Виктора Бабарико.

«Теперь Виктор Дмитриевич лишен возможности получать юридическую помощь от избранных им защитников. Кажется, комментарии излишни.», – написал Дмитрий Лаевский.

Самого Лаевского лишили адвокатского статуса 9 июля этого года, через два дня после оглашения приговора Виктору Бабарико.

Неделю назад, 13 октября, сразу после подачи защитой жалобы в порядке надзора на приговор, от осуществления адвокатской деятельности отстранили адвоката Наталью Мацкевич. В последнее время она занималась политическими процессами, защищала среди прочих Сергея Тихановского и Николая Дедка.

А в октябре прошлого года адвокатской лицензии лишили еще одного адвоката Виктора Бабарико – Александра Пыльченко, отца Евгения. Он представлял также интересы Марии Колесниковой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».