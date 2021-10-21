Долги некоторых отраслей в Беларуси выросли на десятки процентов 21.10.2021, 10:12

Флагманские компании страны отчитались о задолженности по кредитам и займам.

На 1 сентября 2021 года крупные и средние бизнесы РБ сообщили о задолженности по кредитам и займам в размере 95,4 млрд BYN. Рекордная сумма долга по кредитам и займам отмечалась 1 ноября 2020-го – 97,5 млрд BYN. Как видно, с тех пор объем задолженности сократился всего на пару процентов, пишет сайт banki24.by.

Больше всего долгов по кредитам и займам накопили флагманы Минска – 21,9 млрд BYN на отчетную дату. От минчан недалеко отстали главные предприятия Гродненской области с долгом 20,5 млрд BYN. На территории этого региона возводится Белорусская АЭС.

В остальных областях раскладка по размеру долга была следующей: Брестская – 5,2 млрд BYN, Витебская – 8,7 млрд BYN, Гомельская – 15,5 млрд BYN, Минская – 16,3 млрд BYN, Могилевская – 7,4 млрд BYN. По скорости прироста обязательств по сравнению с началом года лидировала Витебщина – плюс 10,8% к 1 января.

Последнее место Брестчины по размеру долга вероятно связано с меньшими масштабами модернизации в этом регионе. Компании из Брестской области брали кредиты на меньшие суммы и не успели скопить рекордные долги.

Более двух третей долга по кредитам и займам приходится на промышленность. К 1 сентября флагманы промышленности накопили обязательства в объеме 65,7 млрд BYN. Рост долга с начала 2021 года составил 23,9%.

Долги отраслей обрабатывающей промышленности составили 45,3 млрд BYN, горнодобывающей – 3,1 млрд BYN, энергетики – 17,2 млрд BYN. Именно энергетика выступает драйвером роста задолженности по промышленности. С начала 2021-го сумма долга по флагманам энергетики подскочила в 4,1 раза.

Скачок задолженности в энергетике связан с параллельным сокращением обязательств по строительству. В начале 2021 года ряд организаций сменил основной вид деятельности, по которому они учитывались властями.

На 1 сентября кредиты и займы флагманов сельского хозяйства составили 6,3 млрд BYN, строительства – 1,9 млрд BYN, оптовой торговли – 3 млрд BYN, розничной торговли – 4,1 млрд BYN, транспорта – 3,6 млрд BYN, информации и связи – 1,9 млрд BYN, финансов и страхования – 3,1 млрд BYN.

На отчетную дату флагманы реального сектора имели миллиардные просроченные долги по кредитам и займам. К 1 сентября их размер составил 2,338 млрд BYN. Среди регионов по размеру просрочки лидировали Гомельская и Минская области – 630,5 и 554,9 млн BYN соответственно.

Больше половины проблемных обязательств аккумулировали флагманы промышленности – 1,354 млрд BYN. В сельском хозяйстве просрочка составила 390,8 млн BYN, в строительстве – 277 млн BYN, в торговле – 66,8 млн BYN, на транспорте – 19,6 млн BYN.

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