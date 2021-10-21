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Жителям Молодечно предлагают работать за мешок картошки

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  • 21.10.2021, 12:15
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Жителям Молодечно предлагают работать за мешок картошки

Желающих мало.

В Молодечно предлагают поработать за мешок картошки и 20 рублей. Желающих мало

За восьмичасовой рабочий день жителям Молодечно на уборке картошки, бурака и морковки заплатят 20 рублей, плюс ведро овощей, которые человек сам же и убирал, сообщает «Беларусь за МКАДом».

Но, чтобы поехать в одно из этих хозяйств, сначала нужно прийти с паспортом в управление по труду и занятости райисполкома и зарегистрироваться.

«В этом году желающих меньше, чем в прошлом. Уж не знаю, в чем причина – то ли люди стали лучше жить, то ли больше лениться», – сказала начальник отдела содействия занятости населения управления по труду, занятости и социальной защите Молодечненского райисполкома Ирина Воротынская.

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