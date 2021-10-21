Ученые выяснили, что двигало военные технологии в неолите 2 21.10.2021, 17:55

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И не только в неолите, но и на протяжении всей мировой истории.

Междисциплинарная группа исследователей из США и России выявила факторы, которые оказали на эволюцию военных технологий наибольшее влияние, пишет Naked science.

Работа опубликована в журнале PLOS One. Многие считают, что развитие военных технологий — лишь один из аспектов более широкой модели технологической эволюции, обусловленной увеличением размера и взаимосвязей человеческих сообществ.

Ученые из Университета штата Коннектикут, Института эволюции (США), Института востоковедения РАН, Института истории, археологии и этнологии ДВО РАН, Уральского федерального университета (Россия) и других научных учреждений эмпирическим путем проверили разные теории, касающиеся развития военного дела.

«У нашего исследования были две цели. Во-первых, мы хотели нарисовать четкую картину того, где и когда в доиндустриальных сообществах появились военные технологии. Во-вторых, выяснить, почему наиболее важные из них были разработаны или приняты в тех или иных местах», — заявил первый автор работы Петр Турчин из Университета штата Коннектикут.

Для исследования команда использовала инновационные методы математического моделирования и статистического анализа, а еще Seshat: Global History Databank — огромную и постоянно растущую коллекцию исторических и археологических данных со всего мира (сегодня она включает около 200 тысяч статей более чем из 500 обществ, охватывающих 10 тысяч лет человеческой истории).

Так, ученые узнали, что изобретение удила и уздечки, к примеру, облегчило управление лошадьми, что, в свою очередь, привело к появлению конных лучников и рыцарей. А это означало, что необходимо продумывать лучшие инженерные решения для городских укреплений.

По мнению ученых, именно такие военные технологии стали причиной появления мегаполисов и мировых религий — христианства, ислама и буддизма. Кроме того, исследователи установили, что на развитие военного дела влияют мировая численность населения, географическое положение того или иного региона и эволюция критически важных технологий вроде металлургии железа и верховой езды. Интересно при этом, что численность населения отдельного государства, размер его территории или сложность управления большой роли в эволюции военных технологий, похоже, не сыграли.

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