В Украину прибыла новая партия противотанковых комплексов Javelin 5 23.10.2021, 9:22

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Самолет с военной помощью США приземлился в аэропорту Борисполь.

В Украину прибыла новая партия противотанковых ракетных комплексов Javelin из США.

Также пришли и новые боеприпасы.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Самолет с третьей партией дополнительной военной помощи от правительства США приземлился в аэропорту Борисполь. Сумма пособия составляет 60 млн долларов.

Вооружение будет передано военнослужащим для использования, в частности для подразделений Операции объединенных сил.

«Сегодня мы получили очередной борт помощи от США по результатам договоренностей президентов Украины и Соединенных Штатов. Это искренняя, открытая, скорая помощь для наших военных, на передовой смогут использовать эти средства медицинского и боевого обеспечения», - отметил заместитель министра обороны Украины Александр Носов.

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