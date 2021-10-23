В Украину прибыла новая партия противотанковых комплексов Javelin

В Украину прибыла новая партия противотанковых комплексов Javelin5
- 23.10.2021, 9:22
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Самолет с военной помощью США приземлился в аэропорту Борисполь.
В Украину прибыла новая партия противотанковых ракетных комплексов Javelin из США.
Также пришли и новые боеприпасы.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Самолет с третьей партией дополнительной военной помощи от правительства США приземлился в аэропорту Борисполь. Сумма пособия составляет 60 млн долларов.
Вооружение будет передано военнослужащим для использования, в частности для подразделений Операции объединенных сил.
«Сегодня мы получили очередной борт помощи от США по результатам договоренностей президентов Украины и Соединенных Штатов. Это искренняя, открытая, скорая помощь для наших военных, на передовой смогут использовать эти средства медицинского и боевого обеспечения», - отметил заместитель министра обороны Украины Александр Носов.