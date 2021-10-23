10 часто задаваемых вопросов о вакцине против COVID-19 2 23.10.2021, 12:22

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Журналисты развеяли мифы, из-за которых некоторые сомневаются в необходимости вакцинации.

Каждый привитый человек защищает не только себя, но и окружающих. И пока большинство людей на Земле не приобретут иммунитет, коронавирус (а вместе с ним и противоэпидемические ограничения и экономический кризис) вряд ли закончатся.

Журналиств «Белсата» ответили на 10 часто задаваемых вопросов о вакцине против COVID-19.

1. Вакцина гарантирует защиту от COVID-19?

Нет. И маску все равно нужно носить. Вакцинированные все равно могут заразиться COVID-19, заразить других и даже умереть. Но привика значительно снижает опасность. В зависимости от вакцины, условий и конкретного исследования (их сотни) слово «существенный» означает не менее 50 % эффективности против бессимптомного заболевания до более чем 90 % эффективности против тяжелого заболевания и смерти. Эффективность (анг. «efficacy») рассчитывается следующим образом: если взять две группы людей – 1000 вакцинированных и 1000 невакцинированных – то среди невакцинированных пришлось бы госпитализировать 100 человек, а среди вакцинированных – 5, эффективность госпитализации будет равна 95 %. Эффективность (англ. «effectiveness») таких действий в реальном мире может быть отличаться.

2. У меня сильный иммунитет: зачем вакцина?

Естественного иммунитета к этому вирусу нет. SARS-CoV-2 — это новый вирус для человека, иммунная система не умеет с ним бороться, пока она не познакомится с вирусом посредством вакцинации или болезни. Переживет ли человек это знакомство, зависит от многих вещей. Даже если человек раньше редко болел, переносить covid может быть сложно. Когда мы говорим о естественном иммунитете к коронавирусу (как, например, здесь), мы имеем в виду иммунитет тех, кто заболел и выжил.

3. Может лучше переболеть, чем колоть химию?

Точно нет. От COVID-19 можно не только умереть, но и получить полсотни различных долгосрочных негативных последствий после выздоровления. Если вы думаете (как здесь), что естественный иммунитет сильнее иммунитета от вакцин, то опасность болезни не принимается во внимание. Типичные побочные эффекты вакцин во всех отношениях лучше, чем симптомы коронавируса.

4. Какие побочные эффекты от вакцин?

Незначительные. Действительно опасные побочные эффекты встречаются очень редко. Такие, как анафилактический шок, случаются несколько раз на миллион. Случаи смерти, в которых вакцина была одной из вероятных причин, единичны. И типичные побочные эффекты – головная боль, боль в месте укола, быстрая утомляемость, жар и озноб, диарея. Обычно они легкие или умеренные, длятся до нескольких дней. Долгосрочных не наблюдалось. Нормальным считается наличие побочных эффектов: иммунная система учится атаковать вирус в отсутствие реального врага. Если побочные эффекты беспокоят, с ними можно бороться (например, парацетамолом), но только после консультации с врачом.

5. Если уже болел – вакцинироваться не нужно?

Нужно, можно даже «сорвать джекпот». Люди заражаются коронавирусом и во второй, и в третий раз: естественный иммунитет не гарантирует полной защиты. Но сочетание иммунитета после болезни с вакциной иногда дает супериммунитет (как часто и при каких условиях все еще исследуются).

6. Когда нельзя делать прививку от колнавируса?

При остром заболевании или аллергии на какой-либо компонент конкретной вакцины. Противопоказаний против вакцины практически нет. Прививку можно проводить после консультации с аллергологом даже тем, у кого были тяжелые аллергические реакции. Хронические заболевания (даже ВИЧ) не являются противопоказаниями, ими являются только острые заболевания или их обострения.

7. Пожилых и детей нужно поберечь и не вакцинировать?

Напротив: вакцинируйте, чтобы обезопасить. Пожилые люди гораздо чаще болеют COVID-19 и умираюь от него. Около половины тех, кто умирает от коронавируса – старше 75 лет, а еще четверть – в возрасте от 65 до 74 лет. Вакцины безопасны для пожилых людей, и им даже рекомендуется дополнительная ревакцинация, чтобы снизить риск коронавируса. Детям не рекомендуется делать прививку от коронавируса только потому, что исследования безопасности и эффективности в отношении них не были приоритетом (дети меньше и легче болеют коронавирусом), но теперь Европа и США начинают вакцинировать детей с 12 лет. Дети также могут (менее вероятно) заболеть COVID-19 и заразить других.

8. Как вакцина влияет на беременность?

Похоже, что положительно. Данные пока предварительные, поскольку специфических исследований было немного, но похоже, что западные вакцины безопасны как для беременных женщин, так и для плода. Не было обнаружено неблагоприятного воздействия испытанных вакцин на беременность, здоровье ребенка, фертильность или потенцию. Но выяснилось, что вакцинация при беременности может передать иммунитет плоду. Но особое внимание следует обращать на побочные эффекты при вакцинации во время беременности, так как одна и та же высокая температура может нанести вред плоду независимо от причины. Российским «Спутник-V» не часто прививал беременных, но в России говорят, что опасности для беременности и от нее нет. Кроме того, беременным женщинам грозит более тяжелая ситуация с COVID-19, поэтому вакцинация, вероятно, будет желательна.

9. Как вообще вакцины действуют на организм?

Каждая по разному, но каждая показывает организму, как бороться с вирусом. Например, так, как в этом веселом мультике. Но если серъёзно, то так. Вакцины на аснове мРНК («Pfizer», «Moderna») и аденовирусных векторов («Спутник V», «AstraZeneca», «Johnson & Johnson») отправляют организму «инструкции» по производству адгезивного белка SARS-CoV- 2 (но не весь вирус), чтобы организм учился определять и уничтожать цели с помощью такого белка. Инактивированные вакцины («Sinovac», «Sinopharm», «КовиВак») отправляют «трупы» вируса, на которые иммунная система все еще реагирует. Существуют и другие типы вакцин, но они еще не протестированы и не разрешены к использованию должным образом. Среди непроверенных на момент публикации — российская пептидная вакцина «ЭпиВакКорона», доставляющая безвредный «кусочек» адгезивного белка, на который организм учится реагировать.

10. А вакцина не заразит меня каким-либо вирусом?

Точно нет. Эти «остатки» или «трупы» вирусов нежизнеспособны, они не воспроизводятся. В вакцинах от аденовируса используется только «транспортная» часть вируса, при этом сам вирус не может воспроизводиться. От вакцин в организме ни в коем случае не разовьется весь вирус SARS-CoV-2. Клинические исследования и фактическое использование вакцин не показали случаев, когда вакцина запускала COVID-19. Разве что были случаи, когда болезнь начиналась незадолго до вакцинации, а вакцина не успевала подействовать.

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