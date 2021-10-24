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«Волшебная» страна

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  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 24.10.2021, 9:42
  • 4,912
«Волшебная» страна

В России все перевернуто с ног на голову.

Полиция России объявила в розыск по уголовной статье белорусского программиста Сергея Савельева, передавшего проекту Gulagu.net видеозаписи о пытках в колонии.

Симоньяновская «Тудейная Раша» передает, что завели дело, т.к. «файлы относились к сведениям для служебного пользования».

Пытки, что ли «для служебного пользования»?

Волшебная страна.

Все перевернуто с ног на голову. Все не то, чем кажется.

Президент – не президент, а не пойми кто после рокировки и обнуления. Парламент – не парламент, а машина для голосования. Выборы – не выборы, а теперь уже даже не 146%, а электронное надувательство. Противники коррупции объявлены экстремистами. Правдивые медиа – иноагентами. Теперь вот, предавший гласности пыток – ищется, как уголовник …

Хорошо, что Сергей Савельев во Франции и попросил там политубежище. Но даже если и дадут, из волшебной страны его могут навестить какие-нибудь любители смотреть на шпили…

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