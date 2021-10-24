«Волшебная» страна4
- Телеграм-канал «Серпом По»
- 24.10.2021, 9:42
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В России все перевернуто с ног на голову.
Полиция России объявила в розыск по уголовной статье белорусского программиста Сергея Савельева, передавшего проекту Gulagu.net видеозаписи о пытках в колонии.
Симоньяновская «Тудейная Раша» передает, что завели дело, т.к. «файлы относились к сведениям для служебного пользования».
Пытки, что ли «для служебного пользования»?
Волшебная страна.
Все перевернуто с ног на голову. Все не то, чем кажется.
Президент – не президент, а не пойми кто после рокировки и обнуления. Парламент – не парламент, а машина для голосования. Выборы – не выборы, а теперь уже даже не 146%, а электронное надувательство. Противники коррупции объявлены экстремистами. Правдивые медиа – иноагентами. Теперь вот, предавший гласности пыток – ищется, как уголовник …
Хорошо, что Сергей Савельев во Франции и попросил там политубежище. Но даже если и дадут, из волшебной страны его могут навестить какие-нибудь любители смотреть на шпили…
Телеграм-канал «Серпом По»