Ответили «Газпрому»: Литва и Польша завершили укладку трубы на газопроводе GIPL 4 24.10.2021, 9:18

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Топливо по трубопроводу начнет поставляться уже в 2022 году.

В Лайдзинском районе Литвы 22 октября в районе ее прокладки магистрального газопровода (GIPL) между Литвой и Польшей был сварен "золотой шов", соединяющий системы передачи газа двух стран.

Литва и Польша рассматривают этот проект, как уменьшение энергетической зависимости стран Прибалтики от поставок газа из России. Газ по трубопроводу начнет качаться в 2022 году, сообщает delfi.lt.

В мероприятии приняли участие министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис и и уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

Литовско-польский газопровод (GIPL) – это еще один шаг к энергетической независимости Литвы и региона, - заявил министр энергетики. По словам Дайнюса Крейвиса, строительство газопровода, которое почти завершено, повысит конкуренцию и снизит цены.

"Энергетическая независимость. Это второй последний шаг к обеспечению независимости в газовой сфере. Первым был терминал, который обеспечивает энергетическую безопасность, а также лучшие цены", - сказал Д. Крейвис на мероприятии, посвященном объединению газотранспортных систем обеих стран в Лаздийском районе в пятницу. По его словам, трубопровод также повысит и конкуренцию на газовом рынке.

"Газ будет идти в обоих направлениях, в Литву будут приходить и польские компании, а в Польшу - литовские, а значит, конкуренция усилится", - сказал Д. Крейвис.

Общая протяженность газопровода составляет 508 км, из которых 165 км проложено на территории Литвы, а в Польше газопровод будет протяженностью 343 км.

В Литве газопровод стоимостью 114 млн евро прокложен от Янюнай в Ширвинтском районе в направлении литовско-польской границы в Лаздийском районе. При реализации проекта в Литве выполнено 95% строительных работ, сообщила литовская компания Amber Grid. Сейчас будут завершаться работы по оборудованию и проверке трубопровода, и в следующем году газ начнет циркулировать между странами.

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