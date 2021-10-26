закрыть
26 октября 2021, вторник, 11:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусы готовы остаться дома

  • 26.10.2021, 10:54
  • 3,036
Белорусы готовы остаться дома
Фото: Reuters

Эмоциональное видео.

Youtube-канал «Народная грамада» опубликовал эмоциональное видео в поддержку забастовки, которая начнется 1 ноября.

«Забастовка — это наш путь к победе! Забастовка — это твой способ заставить себя уважать! Забастовка — это твой способ показать, что ты не тварь дрожащая, а право имеешь! Всеобщая забастовка — это наш способ добиться свободы», — говорится в описании к видео.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Игра в таракана
Игра в таракана Артем Черников
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс Ирина Халип
Благодарю всех, у кого есть мужество сказать «нет!»
Благодарю всех, у кого есть мужество сказать «нет!» Андрей Новик
О белорусских рабочих будут снимать фильмы
О белорусских рабочих будут снимать фильмы Андрей Бордухаев-Орел