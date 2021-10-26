Белорусы готовы остаться дома
- 26.10.2021, 10:54
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Эмоциональное видео.
Youtube-канал «Народная грамада» опубликовал эмоциональное видео в поддержку забастовки, которая начнется 1 ноября.
«Забастовка — это наш путь к победе! Забастовка — это твой способ заставить себя уважать! Забастовка — это твой способ показать, что ты не тварь дрожащая, а право имеешь! Всеобщая забастовка — это наш способ добиться свободы», — говорится в описании к видео.
Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.