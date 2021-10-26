«Минсктранс» объяснил, почему исчезли наклейки о масочном режиме 26.10.2021, 20:23

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Фото: tut.by

«Минсктранс» принялся исполнять указание сумасшедшего Лукашенко.

С 26 октября в общественном транспорте Минска исчезли наклейки о соблюдении масочного режима на фоне четвертой волны коронавирусной инфекции в стране. Пресс-секретарь «Минсктранса» Елена Громыко прокомментировала такое решение.

«Ношение маски – дело добровольное каждого из нас. Поэтому та информация, которая была у нас размещена в подвижном составе и имела обязательный характер, снята», – отметила представитель предприятия.

С утра жители столицы заметили, что в общественном транспорте отсутствуют привычные наклейки о необходимости ношения масок. В ответ на это белорусы создали петицию против удаления информации о масочном режиме. Автор петиции просит объяснить, почему такие халатные действия происходят в период пандемии COVID-19.

Масочный режим продержался в стране всего 13 дней и был отменен после заявлений сумасшедшего Лукашенко, который раскритиковал карантинные меры.

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