Врачи назвали продукты полезные для работы мозга 29.10.2021, 13:04

Чтобы нормально развиваться и функционировать, мозгу требуются разнообразные питательные вещества.

По инициативе ВОЗ проводились специальные исследования, которые позволили подтвердить способность продуктов питания влиять на интеллектуальную деятельность, пишет medicina.ua.

Грецкий орех

Это продукт является незаменимым источником полунасыщенной кислоты омега-3 и легкоусвояемого белка. После употребления орехов повышается уровень «гормона счастья» – серотонина. Именно в этих орехах много лецитина, который активизирует когнитивные функции мозга.

Клюква

Эта ягода содержит антиоксиданты, которые предотвращают разрушение клеток мозга и улучшают когнитивные способности. Употребление этих ягод способствует сохранению и восстановлению клеток мозга после перенесенного инсульта.

Зеленый чай

Этот напиток улучшает когнитивные функции мозга и рабочую память, способствует образованию новых нейронов, помогает нервной системе самогенерироваться. Зеленый чай особенно полезен для пожилых людей, он притормаживает снижение когнитивных функций. К тому же это мощный антиоксидант, который предотвращает старение мозга.

Жирная морская рыба

Морская рыба содержит огромное количество кислоты омега-3, которая улучшает память и помогает быстрее усваивать информацию.

Жирная рыба богата аминокислотами, которые регулируют состояние нервных клеток. Употребление рыбы помогает улучшить настроение, а также значительно снизить скорость возрастных изменений в мозговых тканях.

Куркума

Эта восточная приправа невероятно полезна для мозга. В ее состав входит куркумин, который стимулирует мозговое кровообращение. Употребление куркумы помогает очистить амилоидные бляшки – белковый налет на нервных клетках.

Куркумин улучшает процессы воспроизведения информации и выработку серотонина и допамина – гормонов, улучшающих активность мозга и поднимающих настроение.

Брокколи

Этот овощ – основной источник жирорастворимого витамина К, который повышает активность нейронов. В этом продукте много бора, а при его недостатке в организме существенно снижается мозговая активность.

Брокколи содержит целый ряд полезных веществ, обладающих противовоспалительными и антиоксидантными эффектами.

Яйца

Яйца – просто кладезь полезных веществ. Они содержат витамины группы В, без которых невозможна нормальная мозговая деятельность. Употребление яиц способствует активному развитию нервных клеток. В яичном желтке содержится холин, который способствует функционированию нервной системы.

«Исследования подтверждают, что вещество – холин улучшает способность к концентрации внимания, замедляет клеточное старение мозга».

Яблоки

Эти фрукты способствуют укреплению сосудов мозга и повышают эластичность их стенок, предотвращают закупорку мелких сосудов. Яблоки необходимо употреблять для профилактики геморрагического инсульта (внутримозгового кровоизлияния).

Темный шоколад

В темном шоколаде содержится флавонол – вещество, относящееся к группе флавоноидов. Он стимулирует мозговое кровообращение, благодаря чему активизируется мозговая активность, улучшаются интеллектуальные способности, замедляется старение мозга.

Правильное питание для работы мозга – помогает на долгие годы сохранить хорошую память и улучшить интеллектуальные способности в любом возрасте.

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